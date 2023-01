Un homme de Wonder Lake, reconnu coupable de l’accident mortel d’un bateau DUI en 2008, plaide non coupable d’une nouvelle accusation DUI – Shaw Local

Un homme de Wonder Lake, condamné à 10 ans de prison en 2010 pour avoir conduit un bateau en état d’ébriété et causé un accident qui a tué une femme de 21 ans, a plaidé non coupable vendredi d’avoir conduit un véhicule en état d’ébriété l’an dernier.

Ricky L. McGuire, 67 ans, du bloc 3700 de Jacobson Drive, est accusé de deux chefs de conduite aggravée sous l’influence, de crimes de classe 2, ainsi que d’utilisation inappropriée des voies de circulation, selon l’acte d’accusation déposé au palais de justice du comté de McHenry.

McGuire est accusé d’avoir conduit sous l’influence de l’alcool le 28 mai dans la zone du bloc 5500 de West Wonder Lake Road et d’avoir changé de voie “sans s’assurer que le changement de voie pouvait être effectué en toute sécurité”, selon l’acte d’accusation.

L’acte d’accusation note également que McGuire avait déjà commis deux infractions pour conduite sous l’influence, l’une en 1989 et l’autre en 2008.

Dans l’affaire de 2008, McGuire conduisait un Sea Ray Model 180BR 2000 sur Wonder Lake alors qu’il était sous l’influence de l’alcool lorsqu’il s’est écrasé dans un autre bateau, entraînant la mort de Nicole Jurgens, selon l’acte d’accusation de 2008.

Nicole Jürgens (Fourni par la famille Jurgens)

Jurgens du Wisconsin a fréquenté le McHenry High School West Campus et a été décrit dans une nécrologie en ligne comme quelqu’un qui aimait les animaux, la pêche et s’occuper des jeunes enfants, “en particulier l’enfant exceptionnel”.

La mère de Nicole Jurgens, Suzanne Jurgens, a déclaré lundi dans un e-mail fourni par son frère, Doug Stitt, que lorsqu’elle a appris que McGuire était accusée d’un DUI, elle était “déçue”.

“Tellement de douleur et de larmes ont suivi la mort de Nicole et bien qu’elle ait trouvé le pardon pour lui, cela suscitera un deuil supplémentaire inutile”, a déclaré Stitt dans l’e-mail. « La famille reconnaît que l’alcool et la conduite inutilement se produisent toujours. Il y a tellement d’options aujourd’hui pour les personnes qui veulent boire, mais certaines choisissent toujours de mettre les autres en danger en choisissant de prendre le volant.

L’accident mortel s’est produit après minuit le 6 juillet 2008 et a blessé Dave LeBrecht, le pilote du bateau et un ami de la famille, qui était sur le bateau avec Jurgens, pêchant le poisson-chat, selon le témoignage du procès devant jury de McGuire en 2010.

LeBrecht, qui utilisait une lanterne pour s’éclairer pour attirer le poisson-chat, a été éjecté du bateau. Il a subi des blessures qui ne mettent pas sa vie en danger, selon des témoignages.

Les procureurs ont déclaré que le taux d’alcoolémie de McGuire, relevé environ une heure et demie après l’accident, était de 0,179, soit plus du double de la limite légale, selon les dépêches de l’époque.

L’avocat de la défense de McGuire a déclaré que l’alcool n’avait pas causé l’accident, mais que cela était dû au fait que le bateau de LeBrecht n’était pas correctement éclairé.

Au moment de l’accident, McGuire travaillait comme conducteur de bateau pour l’équipe de ski de Wonder Lake, selon les dépêches.

À l’issue du procès, McGuire a été reconnu coupable de “conduite d’une embarcation sous l’influence de l’alcool causant la mort” et condamné à 10 ans de prison. Il a également dû purger deux ans de liberté surveillée obligatoire, selon les archives judiciaires.

McGuire doit revenir devant le tribunal le 15 mars. Son avocat a refusé de commenter lundi.

CORRECTION: Cet article a été mis à jour pour corriger le taux d’alcoolémie selon les procureurs, selon McGuire, après l’accident mortel de 2008. C’était 0,179.