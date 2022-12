Un homme de Winnipeg qui a poignardé sa femme à mort en 1994 a obtenu une semi-liberté en Colombie-Britannique

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails affligeants.

Un homme qui a poignardé sa femme à mort dans une rue animée de Winnipeg en 1994 a obtenu une semi-liberté pour la première fois en cinq ans et sera autorisé à visiter sept municipalités de la vallée du Fraser en Colombie-Britannique, selon une décision de la Commission des libérations conditionnelles du Canada.

Bruce Stewner, aujourd’hui âgé de 57 ans, purge une peine d’emprisonnement à perpétuité pour le meurtre horrible de son ex-épouse, Kelly Lynn Stewner, le 6 mai 1994.

Il l’a poignardée 20 fois devant des passants après qu’elle se soit enfuie de leur voiture sur l’avenue Portage devant le parc Assiniboine. En l’attaquant, il lui a dit qu’elle le méritait.

Au moment du meurtre, il violait une ordonnance restrictive.

Stewner a commencé à purger sa peine en février 1995.

Bien qu’il soit évalué comme présentant un risque modéré à élevé de récidive, il sera autorisé à voyager dans la région de la vallée du Fraser pendant une période de six mois à compter du 19 décembre.

Stewner a eu des séjours antérieurs en liberté conditionnelle qui ont pris fin lorsqu’il a violé les conditions qui lui étaient imposées.

Il a obtenu sa semi-liberté pour la première fois en 2012. En 2013, il est retourné en prison après avoir consommé de la drogue et omis de signaler deux relations intimes. En 2016, il a de nouveau obtenu une libération conditionnelle, qui a pris fin en 2017 en raison d’une consommation d’alcool, d’avoir omis de signaler une relation et d’avoir menacé une autre personne, selon la PBC.

Une femme qui dit qu’elle est sa dernière victime – et la raison pour laquelle il est retourné en prison en 2017 – craint pour sa vie en sachant qu’il sera en liberté conditionnelle dans moins de deux semaines.

“Ma sécurité n’est pas prioritaire. J’ai juste l’impression que ses droits passent avant les miens”, a déclaré la femme à CBC News.

La femme, que CBC News a accepté de ne pas nommer, a eu une relation amoureuse avec Stewner pendant quelques mois lorsqu’il a menacé de la tuer.

“Il m’a dit que s’il rentrait [to jail] et c’était de ma faute, alors il va me faire sauter la tête.”

La décision de la commission des libérations conditionnelles du 28 novembre a également cité un autre incident avec une autre femme, où Stewner a menacé de “lui faire sauter la tête” si elle ne le laissait pas voir leur fils.

Une photo du meurtrier condamné Bruce Stewner, prise en 2017. (Soumis)

La femme qui a parlé à CBC dit que sa vie a été bouleversée depuis qu’elle a appris sa libération imminente.

“Je ne peux pas travailler. Je ne peux pas penser. Je ne peux pas manger. Je ne peux pas dormir”, a-t-elle déclaré.

Elle a dit qu’elle essaierait de s’endormir pour se réveiller en sursaut après avoir rêvé qu’il se tenait dans son salon, la regardant.

“Ce n’est pas comme ça que je veux vivre ma vie”, a-t-elle déclaré.

Stewner sait où vivent ses proches, a-t-elle dit, y compris son frère et ses jeunes enfants.

Pas plus tard qu’en février 2020, le tueur condamné a été réprimandé pour s’être renseigné sur ses victimes, y compris leur emplacement.

Il “est devenu élevé et défensif lorsqu’il a été confronté à [his] comportement », lit-on dans la décision de novembre de la PBC.

La décision cite également une histoire de Stewner repoussant les conditions de libération l’obligeant à signaler les relations intimes et tout problème pouvant survenir avec un partenaire.

La femme qu’il a menacé de tuer en 2017 se souvient s’être disputée avec lui à ce sujet.

Le couple était séparé depuis deux mois et Kelly Lynn avait une ordonnance restrictive contre Bruce Stewner alors qu’ils conduisaient sur l’avenue Portage en mai 1994. (Radio-Canada)

Il lui a dit: “J’ai 53 ans. Je n’ai pas à faire ça. Pourquoi devrais-je?”

Stewner s’est vu refuser la libération conditionnelle en juin 2020, puis à nouveau en février 2021 après un appel ordonné en révision, selon la CLCC.

La décision du conseil de 2022 indique que les résultats combinés de deux évaluations psychologiques réalisées en septembre indiquent que son risque de récidive est modéré à élevé.

Décisions antérieures de la commission des libérations conditionnelles

La plus récente demande de libération conditionnelle de Stewner est sa quatrième tentative en deux ans.

En février de l’année dernière, la CLCC a noté certaines améliorations dans ses tests psychologiques, ce qui a augmenté son potentiel de réintégration réussie.

Stewner a dit à la commission des libérations conditionnelles à plus d’une occasion qu’il espère travailler avec les refuges pour femmes locaux après sa libération pour parler de la violence et des abus.

Avant l’examen du conseil, Stewner a soumis une lettre demandant une audience orale.

La lettre dit qu’il a des problèmes avec le contenu d’une déclaration de victime et son évaluation psychologique.

Son ancien partenaire de 2017 a déclaré que Stewner croyait souvent qu’il était la victime.

“Tout ce qui s’est passé dans sa vie lui est arrivé. Même quand il a tué sa femme, cela lui est arrivé”, a-t-elle déclaré.

Au moment du meurtre de 1994, il a déclaré qu’il était dans une relation de codépendance avec sa femme, et cela a déclenché son explosion violente, mais il n’avait aucune intention de la tuer.

Lorsque le juge a condamné Stewner, il a décrit le crime comme l’un des plus vicieux, brutaux et violents qu’il ait vus.

Un soutien est disponible pour toute personne touchée par la violence conjugale. Vous pouvez accéder aux services de soutien et aux ressources locales au Canada en visitant ce site. Si votre situation est urgente, veuillez contacter le 911 ou les services d’urgence de votre région.

Bien que certains services de soutien en personne soient fermés en raison de la COVID-19, les lignes téléphoniques et le soutien en ligne restent disponibles pour la plupart des centres au Manitoba :