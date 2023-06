Un homme de Winnipeg dit qu’il voulait une peine de prison fédérale en raison d’un meilleur soutien à la toxicomanie

Un homme de Winnipeg vivant avec une dépendance à la cocaïne qui a déjà passé du temps dans une prison provinciale est de retour derrière les barreaux, cette fois dans un pénitencier fédéral — et c’est ce qu’il voulait.

Jason Walmsley, 34 ans, a déclaré à CBC lors d’une interview à l’intérieur de l’établissement fédéral de Stony Mountain qu’une peine de prison – par opposition à une peine de prison provinciale au centre correctionnel de Headingley, où il a déjà purgé une peine – lui donnera une meilleure chance de rester propre après il est libéré.

Avec une prison provinciale, « lorsque ma date de libération arrive, c’est exactement ce que c’est – c’est une libération. Vous êtes libéré au premier arrêt d’autobus dans l’ouest de Winnipeg », a déclaré Walmsley.

« Je sais pertinemment que lorsque je serai libéré de cette [federal] prison [and] que pendant que je suis dans cette prison, la plus grande préoccupation pour eux est quelque chose qui s’appelle mon plan de correction. »

Walmsley a été libéré en mai 2019 de Headingley, après une peine de neuf mois pour des crimes qu’il a commis pour alimenter sa toxicomanie.

Il était sobre depuis plus de trois ans, mais a rechuté en 2022 et a de nouveau été arrêté en novembre dernier après une série d’effractions et de vols commerciaux alimentés par la cocaïne.

Il a plaidé coupable et a été condamné en février à deux ans de détention, peine recommandée conjointement par la Couronne et son avocat.

Normalement, les personnes condamnées à moins de deux ans restent sous garde provinciale dans une prison, tandis qu’une peine de deux ans ou plus est purgée dans une prison fédérale.

Walmsley a été libéré du centre de correction de Headingley en 2019, mais est de retour en détention après avoir rechuté et commis une série d’effractions et de vols. (Jeff Stapleton/CBC)

Avant d’être condamné, Walmsley a dressé une liste des avantages et des inconvénients des différentes options de condamnation que son avocat pourrait recommander.

Ils comprenaient une peine qui l’aurait gardé sous garde provinciale suivie d’une probation supervisée. Pendant son séjour, il aurait pu accéder à un programme de traitement de la toxicomanie auquel il a déjà participé.

On lui a dit que le tribunal de traitement de la toxicomanie – un tribunal spécialisé conçu pour les cas impliquant des personnes toxicomanes – était également une option.

Alors que le juge avait le dernier mot, Walmsley a identifié l’endroit où il pensait pouvoir obtenir le meilleur soutien pour rester à l’écart de la drogue et du crime.

« Celui qui avait le plus de coches pour les points positifs [was] Stony Mountain… qui [was] déconcertant pour moi », a-t-il déclaré.

« Comment la prison fédérale peut-elle être la meilleure option parmi toutes ces autres options? »

‘Ça devrait nous déranger’ : prof

C’est une question que la société doit se poser, dit Katharina Maier, professeure adjointe de justice pénale à l’Université de Winnipeg, spécialisée dans la punition, la réincarcération des prisonniers et la consommation de drogue.

Des recherches suggèrent que la préférence de Walmsley pour la prison par rapport à la prison provinciale n’est pas unique au Canada, a-t-elle déclaré.

Cela est « lié à la fois à un meilleur accès aux programmes de réadaptation dans les prisons fédérales par rapport aux prisons provinciales, et également à de meilleures conditions dans les prisons fédérales », a déclaré Maier.

Mais « cela devrait nous déranger que les gens choisissent la forme de punition la plus sévère, qui est l’incarcération fédérale au Canada, par opposition à une forme de punition sans doute moins sévère ».

Katharina Maier est professeure adjointe de justice pénale à l’Université de Winnipeg. Elle dit qu’il est troublant que «les gens choisissent la forme de punition la plus sévère, qui est l’incarcération fédérale au Canada, par opposition à une forme de punition sans doute moins sévère». (Josh Crabb/CBC)

D’autres recherches sont nécessaires pour comparer les conditions et les aides à la réintégration entre les systèmes fédéral et provinciaux, a-t-elle dit, mais les expériences des gens doivent être prises en compte.

« Il est vraiment important que nous écoutions les raisons pour lesquelles les gens choisiraient l’incarcération fédérale, car cela nous dit quelque chose sur leurs luttes dans la communauté. Cela nous dit aussi quelque chose sur l’état de nos prisons », a-t-elle déclaré.

» Tombé du wagon «

Depuis sa libération de Headingley en 2019, Walmsley a documenté ses expériences dans des essais à la première personne écrits pour CBC.

Ces perspectives ont fait de lui une voix sur la question des dépendances, a déclaré la procureure de la Couronne Sarah Murdoch au tribunal lors de la détermination de la peine de Walmsley.

Le tribunal a appris que Walsmley s’était « extrêmement bien comporté » en vertu d’une précédente ordonnance de probation, mais une fois celle-ci terminée, ses ennuis ont commencé.

« Il est tombé du chariot et a ensuite repris de vieilles habitudes », a déclaré Murdoch au tribunal. « Il semble que M. Walmsley réussisse bien quand il a ces soutiens. »

Mais elle a noté sa préférence pour aller au pénitencier, où « il sent qu’il connaît les ressources qui sont à sa disposition ».

Le juge de la Cour provinciale Kusham Sharma a déclaré à Walmsley que son point de vue était important.

« Que quelqu’un comme vous nous dise: » Hé, c’est comme ça … c’est ce dont j’ai besoin « , c’est vraiment important pour nous de savoir ce qui va vous aider », a déclaré Sharma à Walmsley.

Une photo d’archive montre Walmsley dans sa chambre dans un centre de traitement résidentiel. Il dit qu’il espère obtenir des conseils pour les traumatismes et la santé mentale dans le système fédéral. (Vente Lyzaville/SRC)

Un porte-parole provincial a déclaré que les plans de libération des détenus sont élaborés au cas par cas, mais a reconnu que dans une libération « à faible risque », un détenu de Headingley « peut être transporté en ville et … libéré près de l’endroit où il peut accéder au public transit et recevraient un billet pour se rendre à leur prochain emplacement. »

Dans les cas plus complexes, ils pourraient être transportés vers un centre ou un programme de traitement, a déclaré le porte-parole.

Chris Gamby, de la Criminal Defence Lawyers Association of Manitoba, a déclaré que la réintégration dans la communauté peut être un défi pour les détenus sans le soutien approprié.

« C’est triste de voir quelqu’un qui réussit très bien dans l’un de ces programmes, puis il sort et quelque chose se passe et il finit par revenir », a déclaré Gamby.

Walmsley espère qu’il obtiendra des conseils pour les traumatismes et la santé mentale dans le système fédéral.

« C’est primordial », a déclaré Walmsley. « Pouvoir être libéré ici avec un plan est la différence littérale entre être déposé à cette cabane de bus et être déposé quelque part qui peut vous aider. »