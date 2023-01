Un homme de Winnipeg décède pendant sa lune de miel au Mexique

Une femme de Winnipeg qui était en lune de miel dans un complexe mexicain cherche des réponses après que son mari a été tué dans un incident la veille de leur vol de retour.

À peine 12 heures avant que Jesse et Stacey Ropos ne rentrent chez eux depuis la station balnéaire Catalonia Riviera Maya à Puerto Aventuras, Stacey a été informée par le personnel de la station que son mari était mort.

«C’était une communauté fermée. C’était censé être incroyablement sûr », a déclaré Stacey dans une interview avec CTV News mercredi matin.

Le couple avait passé neuf jours au complexe et ensemble, ils avaient “créé tant de souvenirs”, a-t-elle déclaré.

Le 13 janvier, leur dernière nuit, Stacey a déclaré qu’elle et son mari avaient visité un bar du complexe. Stacey a dit qu’elle était montée dans leur chambre pour dormir, tandis que Jesse était restée.

Un rapport de police traduit, fourni à CTV News Winnipeg, allègue que Jesse a combattu deux invités du complexe et deux agents de sécurité. Le rapport allègue que deux employés de la station ont retenu Jesse, l’un d’eux l’ayant étranglé.

Vers 3 heures du matin, Stacey a été réveillée par le personnel du complexe et a été conduite au bar de l’hôtel.

“Alors que je m’approchais, j’ai vu l’enregistrement de la police et une femme m’a arrêté et m’a dit:” Je déteste te dire que ton mari est mort “”, a déclaré Stacey. “J’ai juste instantanément couru sous la bande de la police jusqu’à l’endroit où il se trouvait et j’ai juste commencé à crier pour qu’il se lève.”

Deux hommes, âgés de 36 et 34 ans, ont été arrêtés et accusés d’homicide. Ils restent en garde à vue et les prochaines étapes seront décidées vendredi.

Stacey a déclaré qu’elle était retournée à Winnipeg et que le corps de son mari devrait revenir aujourd’hui.

Dans un communiqué, un porte-parole d’Affaires mondiales Canada a déclaré que les responsables consulaires au Mexique sont en contact avec les autorités locales et fournissent une assistance à la famille.

“Pour des raisons de confidentialité, aucune autre information ne peut être divulguée”, indique le communiqué.

CTV News a contacté Catalonia Resorts pour commentaires.