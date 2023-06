Un homme de Wilmington fait face à une accusation de pot et d’armes – Shaw Local

WILMINGTON – Une enquête menée par le bureau du shérif du comté de Grundy et la brigade des stupéfiants de la région métropolitaine a abouti à l’arrestation mardi d’un homme de Wilmington.

Timothy B. Norton, 52 ans, de Wilmington, a été arrêté après que les autorités ont obtenu un mandat et fouillé son domicile. Norton a été accusé de possession illégale d’une arme par un criminel et de possession illégale de cannabis.

Le mandat a été émis et une arrestation a été effectuée après une longue enquête avec l’utilisation d’agents d’infiltration, a déclaré mercredi le shérif Kevin Callahan. Des agents d’infiltration par l’intermédiaire du MANS auraient pu acheter des médicaments sur ordonnance par le biais d’achats contrôlés auprès de Norton auparavant.

Grâce à l’enquête, les agents ont été informés que Norton vendait peut-être également des armes. Les autorités ont alors obtenu un mandat de perquisition et, en plus de la drogue, une arme de poing a été trouvée.

« [In addition to the drugs] notre principale préoccupation était de parler de possession d’armes et du fait qu’il pourrait y avoir des armes à vendre », a déclaré Callahan.