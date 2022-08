Un homme de Wheaton accusé de batterie après avoir prétendument poussé un videur à St. Charles Twp. discothèque – Shaw local

ST. CHARLES TOWNSHIP – Un homme de Wheaton a été accusé de conduite en état d’ébriété et de conduite désordonnée en rapport avec son comportement dans un club de gentlemen, selon les rapports et les archives judiciaires du shérif du comté de Kane.

Carlos X. Rodriguez, 39 ans, du bloc 1400 de County Farm Road, Wheaton, a également été accusé le 10 août de transport illégal d’alcool par un conducteur, de batterie et d’utilisation inappropriée de la voie, selon les dossiers.

Toutes les accusations portées contre lui sont des délits ou des délits mineurs, selon les archives.

Les adjoints ont été appelés au Blackjack’s Gentlemen’s Club, 7N658 Route 25, St. Charles Township, peu avant 19 heures pour un combat en cours, que Rodriguez « refusait de quitter et combattait finalement activement », selon le rapport.

Un videur du Blackjack a déclaré aux députés que Rodriguez était arrivé “très ivre” et lorsqu’on lui a demandé le droit d’entrée et une pièce d’identité, Rodriguez “est devenu verbalement agressif”. [and] entrée exigeante », selon le rapport.

Après que le videur l’ait empêché d’entrer, Rodriguez l’aurait poussé et repartirait dans une camionnette noire, mais serait revenu une deuxième fois et s’était de nouveau vu refuser l’entrée, selon le rapport.

Rodriguez est reparti juste avant l’arrivée des députés, selon le rapport.

Tout en parlant aux députés, le videur a souligné que Rodriguez venait de passer dans le pick-up noir et que les députés avaient suivi, selon le rapport.

Alors que les députés tentaient d’arrêter la camionnette, Rodriguez a ignoré les feux de détresse et a effectué un demi-tour pour se diriger vers le sud sur la route 25, selon le rapport.

Il s’est finalement arrêté devant l’entreprise et “n’arrêtait pas de crier qu’il n’avait rien fait de mal et ne savait pas pourquoi il était détenu”, selon le rapport.

Après avoir été informé qu’il était arrêté pour voies de fait, Rodriguez a opposé une certaine résistance et “les émotions changeaient constamment entre crier sur les députés, insulter les députés et pleurer” tout en étant emmené en prison, selon le rapport.

“Carlos était continuellement agressif verbalement et belliqueux, menaçant de faire danser son avocat [the] moteur et ayez nos vestes », selon le rapport.

Après avoir fouillé la camionnette, les députés ont trouvé un tireur Fireball vide et plusieurs canettes vides de bière Modelo dans le lit du camion, selon le rapport.

La prochaine date d’audience de Rodriguez est le 12 septembre.

L’avocat de Rodriguez n’a pas renvoyé de message demandant un commentaire.