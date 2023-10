Un homme de Westmont accusé d’avoir fui la police et d’avoir percuté une maison – Shaw Local

Un homme de Westmont accusé d’avoir percuté sa voiture dans une maison occupée alors qu’il tentait d’échapper à la police a été libéré sous conditions mardi, ont annoncé les autorités.

Ronald Neal, 20 ans, du pâté de maisons zéro à 100 de la 56e rue Est, a comparu à son audience de première comparution, accusé d’un chef d’accusation de fuite et d’évasion aggravée, selon un communiqué de presse du bureau du procureur de l’État du comté de DuPage.

Vers 0 h 16 le 10 août, la police de Westmont a observé une Honda Element sans phares sortir d’un parking près de la 59e rue. La police a braqué les projecteurs sur la Honda, déterminée plus tard comme étant conduite par Neal, pour l’avertir que ses phares n’étaient pas allumés, selon le communiqué.

Neal aurait ignoré le signal du policier et aurait continué à conduire sans phares allumés. L’agent a fait demi-tour et a tenté de procéder à un contrôle routier. Au lieu de s’arrêter, Neal a continué à conduire, passant un panneau d’arrêt et heurtant une boîte aux lettres et un lampadaire avant de s’écraser sur une maison occupée. Aucun blessé n’a été signalé par les occupants de la maison, selon le communiqué.

Après une enquête sur l’accident, un mandat d’arrêt de 150 000 $ a été émis le 15 août. Neal a été arrêté mardi sans incident.

« Cette affaire est un exemple classique de ce que j’ai toujours dit », a déclaré le procureur du comté de DuPage, Robert Berlin, dans le communiqué. « Si vous entendez des sirènes et voyez des feux clignotants derrière vous, arrêtez-vous. Ne pas le faire ne fera qu’aggraver la situation, mais mettra également en danger toutes les personnes impliquées ainsi que des innocents. Les actions présumées de M. Neal ont très certainement aggravé sa situation et ont fait courir de grands risques aux occupants de la maison. Bien que la maison ait subi des dommages importants, nous sommes reconnaissants que personne n’ait été blessé lorsque M. Neal aurait percuté la maison avec sa voiture.

« Les actions présumées de ce délinquant ont non seulement mis en danger des propriétaires innocents, mais ont également causé des milliers de dollars de dommages à leur résidence », a déclaré le chef de la police de Westmont, Jim Gunther, dans le communiqué. « Heureusement, les propriétaires n’ont pas été blessés. »

La prochaine comparution de Neal devant le tribunal est prévue le 30 octobre pour sa mise en accusation.