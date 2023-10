Un homme de West St. Paul a plaidé coupable cette semaine à une accusation de meurtre au deuxième degré dans la fusillade mortelle en 2021 d’un homme de Woodbury dans un service de restauration rapide à Minneapolis.

Lionell Jacque Hicks, 32 ans, a admis avoir abattu Tu’quan Smith, également âgé de 32 ans, devant un restaurant White Castle sur Lake Street il y a deux ans, selon un plaidoyer de culpabilité déposé mercredi devant le tribunal de district du comté de Hennepin.

L’accord de plaidoyer de Hicks avec les procureurs prévoit une peine de plus de 38 ans de prison, selon un communiqué de presse publié jeudi par le bureau de la procureure du comté de Hennepin, Mary Moriarty. Une audience de détermination de la peine est prévue le 21 novembre.

« Il s’agit d’un acte cruel et destructeur qui a causé une douleur inimaginable à la famille de la victime et mes pensées les accompagnent aujourd’hui », a déclaré Moriarty dans le communiqué de presse. « Donner la priorité à la sécurité de la communauté est primordiale. Les communautés souffrent parce qu’il y a trop d’armes entre des mains irresponsables, ce qui provoque bien trop souvent des incidents mineurs qui deviennent violents – et meurtriers. Si nécessaire, nous utiliserons de longues peines de prison pour protéger la communauté et neutraliser ceux qui commettent ces violences.

La police de Minneapolis a été dépêchée juste avant 2 heures du matin le 12 août 2021 au White Castle, au 100 W. Lake St., où elle a trouvé Smith assis inconscient sur le siège conducteur d’une voiture, selon la plainte pénale. Les policiers lui ont prodigué les premiers soins, mais les ambulanciers ont constaté son décès sur place.

Des témoins ont déclaré aux enquêteurs que la victime et le conducteur d’un autre véhicule tentaient de quitter le restaurant mais ont été bloqués par une jeep rouge dans laquelle Hicks était passager, selon la plainte.

Alors que les automobilistes manœuvraient autour de la Jeep, des mots ont été échangés entre les occupants des trois véhicules, et Hicks s’est penché par la fenêtre de la Jeep et a tiré plusieurs coups de feu sur la voiture de Smith, le frappant à deux reprises, selon la plainte.