Un homme de Washington inculpé d’incendies dans les salles des Témoins de Jéhovah

SEATTLE (AP) – Un homme de l’État de Washington qui est déjà détenu par le gouvernement fédéral pour armes et crimes de haine a été inculpé d’une série d’incendies criminels dans les salles du royaume des Témoins de Jéhovah, ont annoncé mercredi les autorités.

Le procureur américain de Seattle, Nick Brown, a déclaré dans un communiqué de presse que les nouvelles accusations portées contre Mikey Diamond Starrett, 50 ans, également connu sous le nom de Michael Jason Layes, font partie des efforts du ministère de la Justice pour cibler les crimes de haine, qui sont en augmentation à l’échelle nationale. .

Starrett, qui se décrit comme un biologiste de longue date de la faune et scientifique des zones humides dans des documents judiciaires et dans son CV en ligne, a été arrêté en septembre 2021 pour avoir tiré sur une salle des témoins de Jéhovah à Yelm, près d’Olympia, en 2018 et qu’il possédait illégalement un fusil de chasse modifié.

Les procureurs ont déclaré que lorsqu’il a été arrêté, Starrett faisait également l’objet d’une enquête pour sept incendies criminels dans les salles des témoins de Jéhovah des comtés de Pierce, Mason et Thurston de 2018 à 2020, y compris un incendie allumé alors que des personnes se trouvaient à l’intérieur. Les enquêteurs ont récupéré six armes à feu, dont le fusil de chasse, lorsqu’ils ont fouillé la maison où il résidait, ont-ils déclaré.

Tard mardi, un grand jury fédéral à Seattle a publié un nouvel acte d’accusation l’accusant de trois des incendies de 2018 – un dans une salle à Tumwater et deux dans une salle à Olympia, dont un qui a détruit le bâtiment. Il n’y a aucune allégation selon laquelle quiconque aurait été blessé dans les incendies.

Starrett fait maintenant face à trois chefs d’accusation supplémentaires de dommages à des biens religieux, qui sont un crime de haine, et à trois chefs d’accusation d’utilisation du feu pour commettre un crime fédéral en relation avec des incendies criminels dans les salles des témoins de Jéhovah à Tumwater et Olympia en 2018.

Starrett doit être interpellé la semaine prochaine. Son avocat, Lance Hester, n’a pas immédiatement répondu à un e-mail sollicitant des commentaires. Mais dans une lettre adressée à un magistrat fédéral en octobre 2021, Starrett a insisté sur le fait qu’il n’avait pas attaqué les salles de culte.

« Le procureur a affirmé que je suis un danger pour la société. Ce n’est tout simplement pas vrai », a-t-il écrit. “Il a été déclaré que je faisais l’objet d’une enquête pour plusieurs attaques contre des églises des Témoins de Jéhovah (JW). Je suis innocent.”

Les procureurs ont déclaré que des preuves électroniques placées sur des appareils détenus et contrôlés par Starrett se trouvaient sur ou à proximité des scènes de certains des incendies criminels, que des comptes enregistrés auprès de lui ont été utilisés pour rechercher des informations sur les salles et la religion, et qu’un individu lui correspondant et une voiture correspondant à la sienne a été capturée sur vidéo de surveillance sur certaines des scènes.

En outre, ils ont déclaré que plusieurs amis et membres de la famille avaient déclaré aux forces de l’ordre que Starrett pensait qu’il était hanté par les esprits des parents témoins de Jéhovah décédés d’une ex-petite amie et qu’il détestait la religion. Les amis et les membres de la famille ont également signalé qu’il consommait beaucoup de drogues et d’alcool et qu’il avait de graves problèmes de santé mentale.

Dans une lettre de suivi adressée au tribunal, Starrett a également nié avoir consommé de la drogue ou avoir été hanté par des esprits : « Je fume des cigarettes de marque American Spirits. Il doit y avoir une certaine confusion ?

Robert Hendriks, un porte-parole des Témoins de Jéhovah, a publié une déclaration remerciant les forces de l’ordre.

“Nous les félicitons de n’avoir jamais abandonné l’enquête au cours des dernières années”, a déclaré Hendriks. « Les personnes de foi qui se rassemblent dans les lieux de culte ont le droit de se sentir en sécurité et d’être en sécurité. Cet acte d’accusation est une étape de plus pour garantir que nos Salles du Royaume restent ce lieu spirituel et physique sûr pour nos fidèles et la communauté.

Jonathan T. McPherson, l’agent spécial de l’ATF en charge à Seattle, a déclaré dans un communiqué de presse que les enquêteurs travaillaient sans relâche sur l’affaire depuis 2018.

“Nous espérons que cet acte d’accusation aidera à apaiser les craintes des habitants des comtés de Pierce et Thurston en sachant que Layes est poursuivi pour ses crimes présumés”, a déclaré McPherson.

Starrett pourrait faire face à des décennies de prison s’il est reconnu coupable.

Gene Johnson, l’Associated Press