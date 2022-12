Un homme de Washington écope de 2 ans pour avoir menacé des acheteurs noirs

EVERETT, Washington (AP) – Un homme de la banlieue de Seattle a été condamné vendredi à deux ans de prison fédérale pour avoir menacé de tirer sur des clients noirs dans des épiceries à Buffalo, New York, et dans des entreprises d’autres États.

Joey George de Lynnwood a plaidé coupable en novembre d’avoir proféré des menaces interétatiques et du crime de haine d’ingérence dans une activité protégée par le gouvernement fédéral, a rapporté le Daily Herald.

Dans le cadre d’un accord de plaidoyer, George a admis avoir passé des appels téléphoniques menaçant de tirer sur des clients noirs dans des épiceries à Buffalo, des restaurants en Californie et dans le Connecticut et un dispensaire de marijuana dans le Maryland.

Selon l’accord de plaidoyer, George a commencé à passer des appels en juillet – disant au personnel d’un magasin de “le prendre au sérieux” alors qu’il “se préparait à tirer sur tous les clients noirs”. Un magasin fermé.

En mai, un homme a massacré 10 acheteurs et employés noirs et en a blessé plusieurs autres au Tops Friendly Supermarket de Buffalo. Un homme blanc de 19 ans, Payton Gendron, a plaidé coupable à des accusations de meurtre et de terrorisme motivé par la haine, garantissant qu’il passera le reste de sa vie en prison.

George n’a pas appelé le même magasin mais l’a mentionné dans des menaces, ont déclaré les procureurs.

Ses appels à des entreprises d’autres États impliquaient également des menaces contre des Noirs et dans un cas, des Hispaniques, ont déclaré les procureurs.

“Ce qu’il a fait dans cette affaire est déplorable”, a déclaré le procureur adjoint américain Thomas Woods lors de la condamnation vendredi.

Le défenseur public de George, Mohammad Hamoudi, a déclaré que son client était autiste et souffrait de troubles de stress post-traumatique après une enfance traumatisante et abusive qui l’avait amené à se dissocier de la réalité.

Pendant son séjour au centre de détention fédéral de SeaTac, George a vu un psychologue, a déclaré Hamoudi.

Au tribunal vendredi, George a déclaré qu’il regrettait ses actions.

“Ce que j’ai fait était mal, et il n’y a aucune excuse”, a-t-il déclaré. “Et je me sens mal pour les gens que j’ai effrayés.”

Le juge du tribunal de district américain Ricardo Martinez a condamné George à deux ans, au milieu de la fourchette des lignes directrices en matière de peine. Il a qualifié les actions de George de “rien d’autre que de terroriser les victimes à l’autre bout de ces appels”.

Martinez a également déclaré que l’affaire montre la nécessité de davantage de soins de santé mentale.

“Le fait que des personnes handicapées mentales souffrant de graves problèmes de santé mentale se retrouvent dans des salles d’audience et des palais de justice, plutôt que dans des endroits où elles peuvent être prises en charge et peut-être aidées, est l’une des choses les plus difficiles dans la société d’aujourd’hui”, a déclaré le juge.

The Associated Press