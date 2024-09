Un homme de Waipahu impliqué dans une affaire de pornographie infantile fait sa première comparution devant le tribunal

Un homme de 30 ans de Waipahu a fait sa première comparution devant un tribunal fédéral mercredi après avoir été arrêté par des agents du FBI le 30 août alors qu’il produisait prétendument de la pornographie juvénile avec une parente de 4 ans.

En août, la division du FBI d’Honolulu a reçu une information sur Jefrey Balogo de la part du groupe de travail du procureur général d’Hawaï sur les crimes contre les enfants sur Internet, transmise à l’État par le gardien des archives du site de réseautage social Snapchat, selon une plainte pénale fédérale déposée lundi.

L’avocate adjointe du procureur américain Lauren M. Nakamura est en charge de l’affaire. L’avocate de Balogo, la défenseure publique adjointe fédérale Jacquelyn T. Esser, a refusé de commenter.

Balogo devrait être entendu en détention lundi et lors d’une audience préliminaire le 18 septembre.

« Le FBI a l’obligation de protéger l’intégrité du processus judiciaire pendant qu’il est en cours », peut-on lire dans une déclaration de la division du FBI d’Honolulu au Honolulu Star-Advertiser. « Cela implique de garantir à la fois la capacité du gouvernement à mener à bien des poursuites et de protéger les droits des personnes innocentes jusqu’à preuve du contraire. »

Les agents fédéraux ont utilisé un numéro de téléphone appartenant prétendument à Balogo pour vérifier les registres publics et ont trouvé des comptes PayPal et Whats App contenant prétendument la photo de Balogo.

Balogo a commencé à utiliser le compte Snapchat en octobre 2020.

Les données du système de positionnement global ont aidé les agents à localiser le téléphone de Balogo dans un complexe d’appartements à Waipahu sur la rue Leo Wahine.

Selon une déclaration sous serment rédigée par un agent du FBI, un examen du compte Snapchat de Balogo a révélé une « vidéo d’une seconde d’une femme mineure, âgée d’environ 4 à 6 ans », saisissant les parties génitales d’un homme adulte excité.

« La femelle mineure est allongée sur la moitié inférieure du corps de l’homme » et semble vouloir pratiquer le sexe oral « sur cet homme non identifié ».

« La femme mineure semble porter un t-shirt bleu clair et l’homme non identifié semble porter un short ou un boxer avec une ceinture rayée noire et blanche », a écrit l’agent du FBI.

Des recherches plus poussées sur le numéro de téléphone de Balogo ont révélé qu’il avait été réattribué à un nouvel utilisateur en 2021. Les vérifications des forces de l’ordre et du Département d’État ont révélé que Balogo connaissait la « Personne-1 », qui a une fille mineure, désignée dans les documents judiciaires fédéraux par « MV-1 ».

L’agent du FBI a vu une photo sur la page Facebook de Person-1 qui correspondrait prétendument à la fille que l’agent a vue sur le compte Snapchat de Balogo.

Les agents fédéraux ont découvert que Balogo vivait dans le même complexe d’appartements où sa victime mineure vivait avec sa grand-mère. Les services de protection de l’enfance de l’État ont lié le numéro de téléphone partagé par Snapchat au téléphone de la grand-mère.

CWS a également déclaré au FBI que Balogo était lié à la fille qu’il aurait agressée sexuellement.

Le 30 août, une équipe des armes spéciales et des tactiques du FBI a « rencontré un résident de l’appartement » et a demandé si Balogo se trouvait dans l’appartement.

« Le résident a déclaré que Balogo et MV1 se trouvaient dans la pièce arrière de l’appartement. La pièce dans laquelle se trouvaient Balogo et MV1 était fermée à clé et le SWAT a donc forcé la porte », a écrit l’agent du FBI. « Balogo était sur la couchette inférieure des lits superposés avec son boxer à mi-cuisses et MV1 était allongé à côté de lui. »

L’équipe de recherche est entrée et a immédiatement « observé que la pièce était la même que celle de la vidéo Snapchat ».

La recherche a permis d’identifier le T-shirt que MV1 portait dans la vidéo Snapchat, et Balogo portait le même boxer que dans la vidéo Snapchat.

Deux adultes vivant dans l’appartement ont déclaré aux agents du FBI que Balogo aurait partagé une chambre avec la jeune fille, dormi dans le même lit et pris sa douche avec elle.

Lors d’une interview, Balogo aurait admis avoir enregistré la vidéo et l’avoir envoyée à une autre personne. Il a déclaré que la jeune fille lui avait fait une fellation au moins quatre fois et qu’il avait des « sentiments compliqués » pour elle, selon la déclaration sous serment.

Balogo aurait admis que la jeune fille avait effectué un acte sexuel pour lui avant que le FBI n’entre dans son appartement et pendant qu’elle regardait la télévision.