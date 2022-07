Un homme de WA arrêté pour menaces dans un magasin Tops suite à une fusillade de masse à Buffalo

Tops Friendly Market sur Jefferson Avenue vient de rouvrir après une fusillade meurtrière en mai et est déjà la cible d’un autre suprémaciste blanc.

CNB rapports Joey David George fait face à des accusations fédérales pour avoir menacé les Noirs de fusillades de masse à travers le pays, y compris les emplacements Tops à Buffalo.

L’homme de 37 ans a été arrêté jeudi pour deux chefs de menaces interétatiques. Bien qu’il réside à Lynnwood, dans l’État de Washington, George est accusé de terroriser les entreprises et les Noirs d’un océan à l’autre. Le 19 juillet, le lâche appelé dans une menace à l’emplacement Elmwood Avenue Tops sous le nom de “Peter”.

«L’appelant a demandé combien de Noirs se trouvaient dans le magasin. Il a dit qu’il ferait la une des journaux s’il tirait et tuait tous les Noirs, y compris toutes les femmes, les enfants et les bébés. Il a demandé si l’employé avait vidé le bâtiment. Il a dit qu’il y avait une chance qu’il soit déjà dans le magasin, ou quelque part à proximité », selon le plainte pénale fédérale. «Il a dit que s’il ne voyait personne au magasin, il se rendrait au magasin Jefferson Tops. En mai 2022, un homme armé a tué dix personnes lors d’une attaque à motivation raciale au magasin Jefferson Tops. Lors de l’appel du 19 juillet, «Peter» a déclaré qu’il était un très bon tireur et qu’il pouvait attraper des gens sur le parking. Il a dit qu’il avait des fusils d’assaut et d’autres armes.

Porte-parole de la chaîne Tops Friendly Market Kathleen Sutter confirmé qu’ils ont immédiatement répondu. “Nous prenons chaque menace au sérieux et notre équipe travaille avec les services de police locaux pour évaluer les menaces et réagir en conséquence”, a-t-elle déclaré.

L’emplacement de l’avenue Elmwood a évacué tout le monde et a fermé tôt. “Peter” le punk a rappelé le lendemain en délirant d’une “guerre raciale”. Cela peut sembler que George n’est qu’un imitateur pathétique de l’attaque terroriste domestique de mai, mais il est bien plus dangereux que cela.

Le terrorisme domestique avant les sommets

Deux jours avant l’attaque de la suprématie blanche à Buffalo, George a proféré des menaces similaires à San Bruno, en Californie. Sous le nom de “Tony”, il a ciblé Shari’s Restaurant and Pies. Il a menacé de tirer sur les clients noirs ou hispaniques à moins que le restaurant ne ferme dans les 20 minutes. Quand les flics de San Bruno ont rappelé “Tony”, il lancé dans une autre diatribe raciste.

«L’individu a dit à l’officier du SBPD qu’il avait appelé le restaurant Shari’s parce qu’il voulait attaquer les Noirs et semer la peur dans la communauté noire de la Bay Area. Selon la plainte, “il a déclaré que les Noirs ne sont pas humains, mais plutôt des” sous-humains “. Il a dit qu’il était fier de ses actions parce qu’il a semé la peur chez les employés et les clients du restaurant.

Bien que George ait tenté de couvrir ses traces en bloquant l’identification de l’appelant et en se cachant derrière de faux noms. Cependant, il n’a pas pu résister à l’audace d’albâtre de se vanter. Chaque fois que la police a renvoyé ses appels à froid de lynchage, George a divagué manifestes racistes de cibler des Noirs innocents.

Selon le département américain de la Justice, ces menaces remontent à l’année dernière. Le 11 septembre 2021, George a menacé le dispensaire Verilife à Rockville, Maryland en tant que «David Lester». Il a dit “il en avait marre que les ‘n ***ers’ harcèlent sa petite amie, et il était en route pour l’entreprise pour tirer et tuer des ‘n ***ers’.”

“Je l’ai fait par peur”, aurait avoué George lorsque la police de Rockville l’a rappelé. “J’ai senti que les Noirs en faisaient trop et que ça venait.”

Les autorités affirment qu’il a fait des appels similaires à un Denny’s à Enfield, Connecticut.

Pourquoi George s’en est-il sorti avec ce schéma de terreur raciste pendant plus d’un an ? La tristement célèbre épicerie Buffalo n’était que la cible la plus célèbre et la plus récente d’une longue série de crimes graves. Pourtant, George a continuellement avoué son programme à la police sans aucune conséquence. Si c’est ainsi qu’ils protègent et servent, les dernières choses dont ils ont besoin sont plus de financement et moins de responsabilité.