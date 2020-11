Un homme de Virginie tire et blesse deux suspects qui ont tenté de s’introduire chez lui

Un homme de Virginie a tiré et blessé deux suspects qui l’ont attaqué alors qu’ils tentaient de pénétrer chez lui.

Les suspects James Franklin, 27 ans, de Roanoke, et Alan Douglas Mold, 26 ans, de Lynchburg, ont maintenant été arrêtés et accusés d’introduction par effraction, d’agression et de coups et blessures, a rapporté WFXR-TV.

Dans un communiqué de presse, la police de Lynchburg a déclaré avoir répondu aux informations faisant état d’une invasion de domicile en cours aux premières heures de mercredi matin.

Les suspects James Franklin (à droite), 27 ans, de Roanoke, et Alan Douglas Mold (à gauche), de Lynchburg, 26 ans, ont été arrêtés et accusés d’introduction par effraction, d’agression et de coups et blessures, a rapporté WFXR-TV.

Le département a déclaré que les deux suspects avaient frappé à l’une des maisons et agressé le résident avant de se frayer un chemin à l’intérieur.

Mais l’homme, qui n’a pas été identifié, a riposté contre les deux envahisseurs et les a abattus, a déclaré la police à Fox News.

Les assaillants ont tous deux subi des blessures considérées comme ne mettant pas leur vie en danger.

La police a déclaré qu’elle enquêtait toujours sur l’incident.

Ils n’ont pas encore fourni de détails supplémentaires sur l’âge ou l’identité du résident ou s’il y avait d’autres personnes dans la maison au moment de l’incident.