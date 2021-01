Un homme lourdement armé qui a été arrêté après avoir tenté d’entrer dans un point de contrôle de sécurité de Washington, DC avec de «fausses» informations d’identification, a affirmé qu’il n’était pas un criminel et que l’incident était un malentendu majeur.

Wesley Allen Beeler, 31 ans, de Front Royal, en Virginie, a été arrêté par la police du Capitole vendredi soir alors qu’il tentait de se frayer un chemin à travers une zone réglementée du centre-ville de DC qui a été bloquée avant l’inauguration de Joe Biden.

Des documents judiciaires indiquent que Beeler s’était approché du point de contrôle sur North Capitol et E Street NE vers 18h30 et a présenté aux flics des documents d’inauguration invalides.

Les agents ont par la suite retrouvé un pistolet chargé et plus de 500 cartouches de munitions à l’intérieur de son véhicule. Il a été arrêté pour des accusations, notamment de possession d’une arme à feu non enregistrée et de possession illégale de munitions, selon un rapport de police.

Beeler s’est exprimé après sa libération samedi, affirmant que la situation était une « erreur honnête » et a déclaré qu’il était en retard à son travail de garde de sécurité dans la région.

« Je me suis arrêté à un point de contrôle après m’être perdu à DC parce que je suis un garçon de la campagne », a-t-il déclaré au Washington Post dans une interview « remplie de larmes ». «Je leur ai montré le badge d’inauguration qui m’avait été remis.

Son frère Clint Beeler l’a également défendu, déclarant à DailyMail.com: « Je pense qu’il y a un malentendu majeur.

«Je crois que quelqu’un a oublié de le mettre dans le système pour y être autorisé. Il leur a donné le badge qui lui avait été remis. Comment peut-il s’agir de «fausses références», alors que c’était ce qu’ils lui ont donné? il ajouta.

Beeler a expliqué qu’il était venu de Virginie, où il est autorisé à transporter, dans son Ford F-150 et qu’il avait oublié de retirer ses armes avant de partir travailler.

Il a déclaré au Post qu’il avait été embauché par la société de sécurité MVP Protective Services pour garder «l’équipement des médias» près de 7th et Constitution et qu’il avait déjà accédé à la zone avec son badge.

La police, dans un communiqué publié samedi, a déclaré que Beeler avait remis une pièce d’identité « non gouvernementale ».

«C’était juste que j’oubliais de le sortir de mon camion avant de partir travailler. Je ne sais pas quelles sont les lois DC. Cela me revient toujours, mais je ne suis pas un criminel », a ajouté Beeler.

«Je ne veux pas que mes enfants pensent que je suis une mauvaise personne.

L’appel serré intervient juste une semaine après que le Capitole soit devenu le site d’un siège violent qui a fait cinq morts.

Des niveaux de protection sans précédent ont été mis en place autour du Capitole à la suite de l’attaque pour empêcher une éventuelle invasion le jour de l’inauguration.

Selon des documents, des agents de police avaient vérifié les informations d’identification de Beeler par rapport à la liste d’accès autorisé, quand on a remarqué des autocollants à l’arrière de sa camionnette indiquant « Assault Life », avec l’image d’un fusil.

Il y en avait aussi un autre avec le message: «S’ils viennent chercher vos armes, donnez-leur d’abord vos balles.

Lorsqu’on lui a demandé s’il portait des armes, Beeler a dit qu’il avait une arme de poing Glock dans l’accoudoir.

Une fouille a révélé l’arme de poing chargée, plus de 500 cartouches, des cartouches de fusil de chasse et un chargeur pour l’arme, selon le document du tribunal.

L’épouse de Beeler, Noelle, a déclaré au Post que les actions des policiers étaient « compréhensibles à cette époque », ajoutant que cela « semblait suspect ».

Elle a déclaré que le couple était en train d’essayer de comprendre comment expliquer la situation à leurs quatre jeunes enfants.

Les troupes de la Garde nationale gardent le Capitole des États-Unis alors que des clôtures et des barbelés sont mis en place comme sécurité pour la prochaine inauguration

La dernière tentative de violation du Capitole intervient au milieu des préoccupations de « menaces majeures pour la sécurité » lors de l’inauguration de Biden le 20 janvier.

Washington DC est entré en lock-out et plusieurs blocs autour du Capitole ont été bouclés pour empêcher une répétition du chaos observé le 6 janvier lorsque les partisans de Trump ont pris d’assaut le siège de la démocratie américaine.

Un périmètre de «zone verte» à la Bagdad a été mis en place et plus de 20 000 soldats armés de la Garde nationale ont été mobilisés.

Les services secrets ont publié son plan d’accès restreint, qui comprend ce que l’agence appelle une « zone verte » au cœur de DC.

Il s’agit du même nom donné à la zone fortement fortifiée de Bagdad pendant la guerre en Irak.

La majeure partie du centre-ville de DC est désormais interdite à la circulation et a déjà établi des comparaisons avec la zone de haute sécurité de Bagdad.

Les partisans de Trump ont pris d’assaut le Capitole la semaine dernière dans une émeute qui a fait cinq morts

Des milliers de militaires armés patrouillent dans les rues et des clôtures en acier anti-escalade et des barrages routiers continuent d’être installés à la suite du siège meurtrier de la semaine dernière.

Le détail de la sécurité ne ressemble à rien de ce qui a été vu lors de la préparation de toute inauguration avant et après la violation du Capitole le 6 janvier – la première fois depuis l’invasion britannique en 1814.

Une foule violente a pris d’assaut le Capitole, franchissant les barricades de la police et brisant les fenêtres pour entrer dans le bâtiment où le Sénat et la Chambre certifiaient le Collège électoral.

Les législateurs ont été contraints de se cacher pendant plusieurs heures alors que la police du Capitole se débattait pour reprendre le contrôle tandis que la foule déféquait au Sénat et à la Chambre, envahissait le bureau de Nancy Pelosi et pillait des objets, y compris potentiellement des secrets d’État.

Cinq personnes ont été tuées dans la violente émeute, dont un policier frappé à la tête avec un extincteur par un émeutier.

Les responsables de l’application de la loi à travers le pays ont travaillé pour localiser et arrêter les suspects qui ont commis des crimes fédéraux et ont jusqu’à présent porté près de 100 affaires devant la Cour fédérale et la Cour supérieure du district de Columbia.

Donald Trump a été destitué pour la deuxième fois cette semaine après que les législateurs de la Chambre ont voté qu’il avait « incité à l’émeute ».