Un homme de Virginie accusé d’attaque à la batte de baseball contre le personnel du Congrès fait également l’objet d’une accusation de crime de haine

FAIRFAX, Virginie (AP) – Un homme accusé d’avoir attaqué deux membres du personnel du représentant Gerry Connolly avec une batte de baseball dans son bureau de district est également accusé de crime haineux, accusé d’avoir endommagé une voiture et poursuivi une femme dans un quartier de Virginie moins d’une heure plus tôt.

Xuan-Kha Tran Pham, 49 ans, de Fairfax a été interpellé mardi par connexion vidéo depuis la prison du comté de Fairfax. Pham a refusé de comparaître, alors un juge a lu les quatre chefs d’accusation contre lui alors qu’il se recroquevillait sous une couverture dans sa cellule.

Les accusations comprennent des blessures aggravées et des blessures aggravées malveillantes pour l’attaque à la batte de baseball contre deux membres du personnel du bureau de district de Connolly à Fairfax. Ils comprennent également une accusation de crime de haine pour délit et un chef d’accusation de destruction de biens. ‘

Selon la police, Pham s’est approchée d’une femme garée dans sa voiture lundi matin, lui a demandé si elle était blanche, puis a frappé son pare-brise avec une batte de baseball. Une vidéo enregistrée sur le système de caméra domestique d’un voisin montre un homme avec une chauve-souris pourchassant une femme qui peut être entendue crier.

Le juge a décidé mardi qu’il serait détenu sans caution dans l’attente d’une audience préliminaire en juillet.

Le père de Pham, Hy Pham, a déclaré au Washington Post que son fils avait reçu un diagnostic de schizophrénie et souffrait de maladie mentale depuis la fin de son adolescence. Il a déclaré au Post qu’il avait essayé sans succès d’organiser des soins de santé mentale pour son fils. Le père n’a pas pu être joint immédiatement par l’Associated Press.

Aucune des blessures infligées à Pham ne mettait sa vie en danger, mais Connolly a déclaré que cela montre à quel point les fonctionnaires sont vulnérables à une époque où la rhétorique politique est devenue plus belliqueuse.

« Je n’ai aucune raison de croire que sa motivation était politiquement motivée, mais il est possible que le genre d’environnement politique toxique dans lequel nous vivons tous, vous savez, l’ait déclenché, et j’espère juste que nous prendrons tous un peu plus il est temps de faire attention à ce que nous disons et à la façon dont nous le disons », a déclaré le vétéran membre du Congrès démocrate, qui n’était pas au bureau à l’époque, dans une interview.

Connolly a déclaré que ses employés – un stagiaire a été frappé au côté et un directeur de sensibilisation a été frappé à la tête – ont été libérés après un traitement hospitalier.

« Cela souligne pour nous tous la vulnérabilité potentielle de nos bureaux de district parce que nous n’avons pas le niveau de sécurité que nous avons ici à Capital Hill », a déclaré Connolly, qui purge actuellement son huitième mandat en tant que représentant d’un district basé dans le comté de Fairfax. Banlieue de Washington.

Un officier de police de Fairfax impliqué dans la détention de Pham a également été soigné pour une blessure mineure, a déclaré le porte-parole de la police, le Sgt. dit Lisa Gardner.

« Pour le moment, on ne sait pas quelle a pu être la motivation du suspect », ont déclaré la police du Capitole et la police de la ville de Fairfax en annonçant une enquête conjointe.

En mai 2022, une personne dont le nom et la communauté de résidence correspondent à ceux de Xuan-Kha Pham a poursuivi la Central Intelligence Agency devant un tribunal fédéral.

Dans une plainte écrite à la main, le plaignant a allégué que la CIA « m’emprisonnait à tort dans une perspective inférieure » et « me torturait brutalement avec un handicap dégénérant de manière constante depuis 1988 jusqu’à aujourd’hui à partir de la quatrième dimension ».

L’année dernière, Pham a agressé des agents qui ont répondu et a tenté de prendre une arme à feu après avoir appelé le répartiteur disant qu’il souhaitait faire du mal à d’autres, a déclaré la police du comté de Fairfax dans un communiqué. Il a indiqué que les agents avaient été légèrement blessés.

Pham a été accusé d’agression contre un agent des forces de l’ordre, de résistance à l’arrestation et de tentative de désarmement d’un agent des forces de l’ordre, puis a conclu un accord visant à garantir qu’il reçoive un traitement de santé mentale, selon une personne du bureau du procureur du comté de Fairfax qui a parlé sur condition d’anonymat parce que Pham a maintenant une affaire pénale en cours.

Pham s’est conformé aux conditions l’obligeant à se faire soigner depuis son arrestation en janvier jusqu’à une période de neuf mois, puis les charges ont été abandonnées en septembre, a déclaré la personne.

Depuis l’attentat du 6 janvier 2021 contre le Capitole, les menaces contre les législateurs et leurs familles ont fortement augmenté. La police du Capitole des États-Unis a enquêté sur environ 7 500 cas de menaces potentielles contre des membres du Congrès en 2022. L’année précédente, elle avait enquêté sur environ 10 000 menaces contre des membres, soit plus du double du nombre quatre ans plus tôt.

En octobre, un homme est entré par effraction dans la maison de San Francisco de la présidente de l’époque, Nancy Pelosi, exigeant de lui parler, avant de frapper son mari, Paul, sur la tête avec un marteau.

___

Les rédacteurs de l’Associated Press, Lisa Mascaro et Kevin Freking à Washington, et Sarah Rankin à Richmond, en Virginie, ont contribué à ce rapport. Lavoie a rapporté de Richmond.

Matthew Barakat et Denise Lavoie, The Associated Press