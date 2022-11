Un homme de Victoria plaide pour un rein – pour lui-même et pour les autres

Avec un groupe sanguin B-positif, Eric James essaie également d’en faire une devise personnelle tout en luttant contre de nombreux problèmes médicaux, notamment le besoin d’un rein.

Le résident de Victoria a récemment trouvé sa voix dans sa cinquième année de traitements de dialyse énergivores.

“Nous savons que cinq donateurs se manifestent lorsqu’ils sont capables de mettre un visage et un nom sur une histoire”, a déclaré James à Black Press Media. « Je suis prêt à partager mon histoire, je suis prêt à être ouvert… et je ne suis pas seul. Je désigne le groupe de personnes qui sont avec moi, qui sont dans le même bateau.

J’ai besoin d’une greffe de rein. Je suis sous dialyse depuis 5 ans maintenant et tout commence à me rattraper. Merci de prendre le temps de lire ceci et de partager si vous connaissez quelqu’un qui serait intéressé. #Victoria #VictoriaBC #YYJ #YYJpoli pic.twitter.com/TQM7FG8tNQ – Eric James (@ejamesYYJ) 21 novembre 2022

Les deux dernières semaines en particulier ont été difficiles sur le plan de la santé. Près de cinq ans de dialyse sont probablement à l’origine de sa récente insuffisance cardiaque congestive légère. Ce fut la dernière poussée pour enfin commencer à parler ouvertement et publiquement du don – pour recruter activement.

“C’est bizarre de demander de l’argent à quelqu’un, sans parler d’un morceau d’eux-mêmes”, a-t-il admis.

James a publié une proposition sur les réseaux sociaux lundi 21 novembre, appelant toute personne intéressée par un don en direct à le contacter pour plus d’informations. Mercredi, il avait reçu et répondu à des dizaines de messages, e-mails et notes de soutien. Cela ne l’a pas surpris.

“L’une des choses qui me manquent, c’est une plateforme pour partager mon message. Je sais déjà que les habitants de Victoria sont altruistes et généralement conscients du monde qui les entoure », a-t-il déclaré.

Il savait que les résidents du Grand Victoria l’entendraient et répondraient. « C’est comme ça qu’est notre ville.

Pour ceux qui le demandent, il partage les informations de BC Transplant ou leur donne le numéro de téléphone du programme des donneurs vivants (1-877-922-9822) au St. Paul’s Hospital, l’un des deux centres de transplantation rénale pour adultes de la province.

Les donneurs vivants sont souvent apparentés au receveur, mais ils ne sont pas obligés de l’être, ce qui est bon pour James. Sa maladie rénale est héréditaire. Un donateur peut aussi être un ami ou un membre de la communauté.

“C’est beaucoup plus viable et vous êtes mieux en mesure de planifier un peu mieux”, a expliqué James à propos des dons vivants.

“Je ne peux avoir qu’un seul rein”, a-t-il noté. “J’espère que l’une de ces personnes sera celle qui m’aidera. Mais mon histoire est la même que celle de nombreux autres membres de l’unité de dialyse qui ont juste des visages différents et des noms différents.

L’ancien résident de Langford s’est rapproché de l’hôpital Royal Jubilee en 2019, car la dialyse fait des ravages et le voyage est devenu intimidant.

“Ce n’est pas idéal mais ça me maintient en vie”, a-t-il déclaré.

Il y assiste trois jours par semaine et s’estime chanceux que l’hôpital Victoria ait un programme nocturne. Il commence la dialyse à 22h et finit à 6h

“La plupart des gens font des courses de quatre à trois heures pendant la journée”, a-t-il déclaré, notant un impact profond sur la vie, le travail, l’éducation et la vie de famille.

«Il y a des idées fausses selon lesquelles vous vous sentez bien… la plupart du temps, vous vous sentez bien. Certains jours, vous vous sentez absolument terrible », a-t-il déclaré. “Tu es toujours reconnaissant mais ce n’est pas une solution.”

Apprenez-en plus sur transplant.bc.ca ou envoyez un courriel à James à ejamesYYJ@gmail.com.

