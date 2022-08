Un homme de Vernon soupçonné de s’être noyé à Kamloops

Un homme de Vernon est la victime présumée d’une noyade d’un long week-end à Kamloops.

On pense que l’homme s’est noyé après avoir été pris dans le courant de la rivière Thompson à McArthur Island.

La GRC de Kamloops a reçu le rapport vers 17 h 30 le samedi 30 juillet.

Le sergent-chef. Kelly Butler a déclaré que des témoins avaient déclaré à la police que l’homme avait été emporté par le courant et n’avait pas refait surface.

“Les civils ont tenté de l’aider, mais n’ont pas pu l’atteindre et plusieurs bateaux dans la région ont également répondu, mais n’ont pas non plus été en mesure de localiser l’homme”, a déclaré Butler.

Une recherche approfondie a été menée par Kamloops Fire and Rescue et la GRC.

Butler a déclaré que l’équipe de récupération sous-marine de la GRC sera présente pour aider à d’autres tentatives de récupération de l’homme disparu.

Butler a déclaré que la victime venait de l’extérieur de la ville et qu’elle pensait que Vernon était sa ville natale. Plusieurs résidents locaux ont également informé The Morning Star qu’il était de Vernon.

L’incident tragique s’est produit lors d’un tournoi de football sur l’île McArthur.

– avec des fichiers de Kamloops This Week

@VernonNews

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter

et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

KamloopsVernonL’Eau