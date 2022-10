Un homme de Vernon avec des fusils, des couteaux, un spray anti-ours et un coup de poing américain dans une voiture arrêté à Kelowna – Kelowna Capital News

Un homme de Vernon a été arrêté à Kelowna après que la police a trouvé de la drogue et des armes dans sa voiture alors qu’il dormait.

Juste après 6 h 30 le dimanche matin (9 octobre), la GRC de Kelowna a répondu à un signalement d’une Volkswagen Jetta 2021 argentée garée sur le bord de la route en jouant de la musique forte.

Lorsque les agents sont arrivés sur place, ils ont trouvé un homme évanoui sur le siège passager de la voiture. Après que la police a fait sortir l’homme du véhicule, ils ont trouvé un pistolet chargé sous le siège du passager.

L’homme a été arrêté sur place et le reste du véhicule a été fouillé. La recherche a trouvé un deuxième pistolet chargé dans un sac avec plus de munitions, plusieurs couteaux, un spray anti-ours et des poings américains. Toutes les armes ont été saisies et l’homme a été placé en garde à vue. Il doit comparaître devant le tribunal aujourd’hui (11 octobre) pour les chefs d’accusation suivants : possession d’une arme à feu, port d’arme dissimulée, port d’arme à feu contrairement à son ordonnance de probation, possession non autorisée d’un véhicule et défaut d’écouter son ordonnance de probation.

« Il s’agit d’un autre excellent exemple du travail dangereux auquel les policiers sont confrontés quotidiennement », a déclaré l’agent des relations avec les médias de la GRC de Kelowna, le gend. Mike Della-Paolera. “Nous sommes très chanceux que personne n’ait été blessé lors de cette arrestation.”

