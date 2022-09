Un homme de Vernon arrêté dans une ruelle après une introduction par effraction – Kelowna Capital News

Quelqu’un a brisé la porte d’entrée de l’entreprise et a volé un certain nombre d’objets à l’intérieur avant de s’enfuir

Un homme de Vernon a été arrêté et demeure en garde à vue à la suite d’une introduction par effraction dans un commerce tôt mercredi matin.

La GRC a reçu un rapport d’introduction par effraction en cours dans une entreprise du pâté de maisons 4900 d’Anderson Way le 21 septembre vers 2 h 30.

“Les agents se sont rendus sur les lieux et ont découvert que quelqu’un avait brisé la porte d’entrée de l’entreprise et volé un certain nombre d’objets à l’intérieur avant de s’enfuir”, a déclaré le const. a déclaré Chris Terleski. “En regardant la vidéosurveillance depuis l’intérieur du bâtiment, les enquêteurs ont obtenu une description du suspect qui a été partagée avec les agents effectuant des patrouilles dans la zone.”

Peu de temps après, le suspect a été localisé et arrêté dans la ruelle d’un commerce voisin.

Cody Alan Macdonald, 31 ans, a été accusé d’un chef d’accusation d’introduction par effraction et de non-respect d’une ordonnance de probation. Il reste en détention dans l’attente de sa prochaine comparution devant le tribunal.

CriminalitéRCMPVernon