Un homme de Vernon arrêté après une tentative de vol avec un couteau

Un homme de 42 ans accusé de vol qualifié et de résistance à l’arrestation lundi après-midi

La police a arrêté un homme de Vernon après qu’un vol a été signalé dans la 27e rue à Vernon lundi après-midi.

Vers 12 h 15 le 29 août, la police est arrivée au pâté de maisons 5600 de la 27e rue où un homme a tenté de quitter un magasin de détail avec des marchandises impayées.

La police allègue qu’il a produit un couteau lorsqu’un employé l’a arrêté avant de s’enfuir à vélo.

“Le personnel a suivi l’homme à distance de sécurité et a fourni des mises à jour sur son emplacement aux agents de première ligne qui l’ont localisé et arrêté”, a déclaré le gendarme. Chris Terleski, agent des relations avec les médias de la GRC de Vernon North Okanagan.

Craig Alan Leamon, 42 ans, a été accusé de vol et de résistance à l’arrestation. Il est en garde à vue et devrait comparaître devant le tribunal plus tard dans la journée.

Brendan Shykora

Vol à main arméeRCMPvolVernon