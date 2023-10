Un homme de Vancouver parmi les morts en Israël suite aux attaques du Hamas, selon un député

Nouvelle déchirante :

Un merveilleux jeune homme de ma circonscription de #VanGran – Ben Mizrachi – a été retrouvé parmi les personnes assassinées par les terroristes du Hamas.

Mes plus sincères condoléances et mes prières vont à sa famille, à ses amis, à ses proches et à ses proches. la communauté.

Que sa mémoire soit une bénédiction.

—@Taleeb