Un homme de Vancouver fait 5 heures d’auto-stop pour rentrer chez lui après une tempête hivernale chaotique

Tim Singh s’est fait quelques amis en cours de route lors d’un trajet de cinq heures depuis le travail mardi, au cours duquel il a pris le Skytrain, un bus et a fait de l’auto-stop dans cinq véhicules différents.

Une tempête de neige qui a balayé la côte sud de la Colombie-Britannique mardi soir a bloqué des navetteurs dans le Lower Mainland pendant des heures, certaines personnes étant bloquées pendant plus de 12 heures dans la circulation. Plusieurs autoroutes et routes étaient remplies de trafic aux heures de pointe jusqu’à minuit passé.

Et certaines personnes ont dû compter sur la gentillesse d’étrangers pour rentrer chez elles.

Après que le bus de Singh ait pris deux heures pour conduire à quelques pâtés de maisons de la gare King George à Surrey, lui et un autre passager avec qui il s’était lié d’amitié ont décidé de descendre et de rentrer chez eux d’une manière différente.

“Nous étions comme, OK, oubliez ça. Faisons de l’auto-stop. C’est la côte ouest. Il était une fois, l’auto-stop était normal.”

Le trajet de Tim Singh, qui lui prend normalement un peu plus d’une heure, a pris cinq heures mardi soir après avoir fait de l’auto-stop dans cinq véhicules différents. (Soumis par Tim Sing)

Une camionnette s’est arrêtée moins d’une minute après qu’ils ont levé le pouce et a conduit les deux à environ quatre kilomètres sur l’autoroute Fraser jusqu’à la 152e rue.

Singh a ensuite parcouru la 152e rue jusqu’à South Surrey, une distance d’environ 10 kilomètres, en faisant de l’auto-stop dans quatre autres voitures.

“Les gens étaient très généreux.”

Singh dit qu’il a appris une chose ou deux en cours de route, et c’était la meilleure façon pour lui de rentrer à la maison dans les circonstances.

“Cela m’a appris que dans des circonstances extraordinaires, les gens peuvent être extrêmement bons.”

Un trajet de 9 heures

Michael Scott, qui a fait le même trajet pour aller travailler de Ladner à Vancouver depuis 1999, dit que le trajet de mardi soir a été le plus long qu’il lui ait jamais fallu pour rentrer chez lui.

Scott a quitté son travail près de Broadway et Main à 18 heures et n’est rentré chez lui que neuf heures plus tard.

Il s’est retrouvé dans la circulation pare-chocs à pare-chocs dans une rue résidentielle de Richmond après que son GPS l’ait dirigé dans des rues latérales.

“Toutes ces maisons résidentielles unifamiliales sont à côté de vous, tranquillement enneigées, et vous êtes assis là dans les embouteillages du centre-ville. C’était juste bizarre.”

Les voitures sont coincées pare-chocs à pare-chocs sur le pont Alex Fraser entre New Westminster et Delta, en Colombie-Britannique, mardi après qu’une importante chute de neige a fermé le col. (Fourni par Jane Tymos)

Scott estime qu’il a avancé d’environ 200 mètres en deux heures, se sentant anxieux et claustrophobe.

Étant complètement arrêté pendant la majeure partie du trajet, Scott a fait ce qu’il pouvait pour passer le temps : a appelé sa femme, est sorti de sa voiture pour s’étirer et a joué à Wordle.

Il était 3 h 15 du matin lorsqu’il franchit enfin la porte.

Scott dit que les gouvernements locaux et le ministère des Transports et de l’Infrastructure auraient dû faire plus en prévision des fortes chutes de neige.

« Ne savaient-ils pas que la neige arrivait ? Je savais qu’elle arrivait, mais je ne m’attendais pas à ce qu’elle ne soit pas remarquée par les autorités.

Trajet abandonné

Carson Hopkins s’est également retrouvé coincé dans des rues résidentielles encombrées à Richmond mardi soir alors qu’il tentait de rentrer chez lui à North Delta.

Il était toujours arrêté dans la circulation trois heures après avoir quitté le match des Canucks au centre-ville vers 21h40.

Hopkins a déclaré que les gens avaient éteint leurs voitures et que les habitants du quartier apportaient du thé et des collations aux gens.

“J’ai été assez surpris de voir à quel point les choses se sont déroulées de côté pour le peu de neige que nous avons eu.”

Carson Hopkins dit qu’il s’est retrouvé coincé en essayant de rentrer chez lui à North Delta après un match des Canucks. (Soumis par Carson Hopkins)

Hopkins a finalement décidé de garer sa voiture à Richmond et de faire du jogging jusqu’à Ladner, où vivent les parents de son fiancé. Il raconte qu’en chemin, un homme s’est arrêté et l’a conduit.

En revenant chercher sa voiture mercredi matin, Hopkins dit avoir vu plusieurs voitures, dont un chasse-neige, coincées dans des fossés.