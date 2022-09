Un homme de Vancouver accusé de 2 coups de couteau par un inconnu en 2 jours – Kelowna Capital News

Un homme de Vancouver accusé la semaine dernière d’avoir poignardé un livreur de nourriture serait également à l’origine d’un deuxième coup de couteau au hasard.

Dennis Prasad, 43 ans, a été inculpé d’un chef de voies de fait graves pour chacun des incidents des 10 et 11 septembre.

Les deux coups de couteau ont eu lieu à quelques pâtés de maisons l’un de l’autre près de East Hastings Street.

Le 10 septembre, un homme de 55 ans se promenait seul près d’East Cordova Street et de Jackson Avenue lorsqu’il a été attaqué. L’homme a réussi à appeler le 911, mais a subi des blessures graves qui ont changé sa vie, selon le service de police de Vancouver.

Le lendemain, un livreur de nourriture de 22 ans enfermait son vélo près de Gore Avenue et East Pender Street lorsque quelqu’un s’est approché de lui par derrière et a commencé à le poignarder. Il a subi des blessures à la poitrine et au cou, mais a également pu appeler le 911. Ses blessures étaient initialement considérées comme mettant sa vie en danger, mais le lendemain, la police a déclaré que le jeune homme de 22 ans devait survivre.

Prasad a été arrêté le 12 septembre et accusé d’avoir poignardé le jeune de 22 ans le même jour. Mercredi 21 septembre, le VPD a annoncé que l’accusation portée contre Prasad pour les coups de couteau de l’homme de 55 ans avait également été approuvée.

Prasad est toujours en détention.

