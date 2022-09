Un homme de Vancouver a offert 5 000 $ pour l’aider à trouver un nouveau médecin de famille

Un homme de Vancouver a annoncé une récompense de 5 000 $ à quiconque pourrait l’aider à trouver un médecin de famille.

Gary Shuster souffre d’une maladie métabolique rare qui nécessite une surveillance constante de la part d’un médecin, sinon il pourrait subir des lésions rénales et atterrir à l’hôpital pendant des semaines.

« C’est une autre de ces maladies invisibles. Même pour quelqu’un qui se spécialise dans les maladies neuromusculaires, il arrive souvent qu’il n’ait jamais vu quelqu’un avec cette mutation particulière. Vous avez donc besoin d’un médecin pour essentiellement quarter l’équipe de spécialistes », a déclaré Shuster.

Lorsque son médecin de famille du centre-ville de Vancouver a fermé son cabinet et qu’un programme pour les patients à haut risque lui a dit qu’il pourrait s’écouler six mois avant même qu’il obtienne des informations sur un éventuel remplacement, Shuster a paniqué.

“Six mois avec une condition où vos muscles commencent à se digérer et à provoquer potentiellement une insuffisance rénale… six mois, c’est trop long. Six semaines, c’est trop long », a-t-il déclaré.

Il s’est rappelé avoir vu des reportages dans les médias sur une personne âgée de l’île de Vancouver qui avait trouvé son mari médecin de famille en publiant une annonce dans son journal local.

Shuster a décidé de faire de même, mais il est allé plus loin. Son annonce dans le Vancouver Sun de lundi offrait une « commission de recherche » de 5 000 $ à quiconque le mettrait en contact avec un médecin de famille qui le prendrait en charge.

Alors que les médecins ne peuvent pas accepter de paiement pour prendre de nouveaux patients, Shuster a pensé que l’incitation en espèces pour une référence réussie à l’un pourrait aider ses chances. Mais à sa grande surprise, personne qui a répondu à l’annonce ne voulait cette récompense.

“J’ai eu beaucoup de gens qui m’ont contacté, et la majorité d’entre eux ont dit en (la) première ligne que je ne suis pas intéressé par l’argent, je n’ai aucune envie de le prendre, mais voici quelqu’un à qui vous voudrez peut-être parler, voici une piste », a déclaré Shuster.

Grâce à cette annonce, il a maintenant trouvé un médecin de famille prêt à le prendre en charge.

“C’était tellement rassurant, je vais être soigné”, a déclaré Shuster. « Je ne sais pas ce que la maladie va me faire à l’avenir, mais au moins je sais que ce ne sera pas parce que les gens ne la comprendront pas ou que je ne pourrai pas voir un médecin alors que je sais que j’en ai besoin. ”

Bien qu’il n’ait pas fini par payer la récompense de 5 000 $, il ne pense pas que quiconque devrait être assez désespéré pour trouver un médecin de famille, qu’ils y songent.

« Le fait est que tout le monde ne peut pas se permettre de publier une annonce. Tout le monde ne peut pas se permettre de payer une prime. Et nous avons tous payé ces soins avec nos impôts de toute façon », a déclaré Shuster.

C’est un double citoyen qui a quitté les États-Unis en partie parce qu’il voulait revenir au Canada pour bénéficier de soins de santé universels. Maintenant, c’est un système dont il craint qu’il commence à échouer.