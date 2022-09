Un homme de Toronto décédé il y a 8 mois n’est toujours pas enterré au milieu d’une bataille judiciaire

Un homme de Toronto décédé il y a plus de huit mois n’a toujours pas été enterré dans un cimetière de Richmond Hill au milieu d’une bataille judiciaire en cours entre sa famille et les propriétaires fonciers.

Louis Tsotsos est décédé des suites de complications du COVID-19 en janvier. Avant sa mort, il avait dit à sa fille, Lisa, qu’il souhaitait être enterré dans le lot familial du cimetière Headford à Richmond Hill, au nord de Toronto.

“Mes grands-parents et les frères et sœurs voulaient y être placés”, a déclaré Lisa Tsotsos dans une interview accordée à CTV Toronto depuis Londres, en Angleterre, mardi.

Mais plus de huit mois plus tard, sa dépouille est toujours au salon funéraire dans une unité de réfrigération.

“Certains jours, c’est tellement écrasant que je pleure et que je veux abandonner mais je suis l’exécuteur testamentaire et je dois finir ça pour lui”, a déclaré Tsotsos.

La famille est dans une bataille juridique avec les nouveaux propriétaires de la propriété du cimetière. Il a été vendu à September 21 Inc. il y a deux ans, et Tsotsos affirme que la nouvelle société ne respecte pas son accord précédent.

«L’église a été vendue au 21 septembre il y a quelques années et ils disent que les achats du cimetière ne leur ont pas été transmis, mais je ne vois pas en quoi c’est le problème de ma famille quand j’ai toutes les preuves que nous possédons. [the plot],” dit-elle.

Elle dit que les nouveaux propriétaires fonciers ont bloqué l’enterrement, arguant que la famille Tsotsos n’a pas produit la documentation appropriée.

La famille de Tsotsos a poursuivi le 21 septembre Inc. en justice et a obtenu un jugement, la Cour supérieure de justice de l’Ontario déclarant que «l’internement de Louis Tsotsos au cimetière de Headford aura lieu dès que possible et en tout état de cause au plus tard le 31 août. , 2022. »

Malgré une lettre de l’avocat Art Lambert envoyée le 31 août disant qu’il avait été embauché par September 21 Inc. “avec des instructions pour s’assurer que l’enterrement de M. Tsotsos se déroule rapidement et sans complications”, l’enterrement n’a toujours pas eu lieu.

Joint mardi par CTV News Toronto, Lambert a écrit, en partie: «Pour autant que nous ayons été informés, il y a un litige en cours sur la question. Nous ne représentons pas September 21 Inc. dans le litige ».

Lambert n’a fait aucun autre commentaire.

Lisa Tsotsos craint que le temps ne presse alors que la dépouille de son père se décompose.

«Je suis confronté à un choix vraiment terrible entre la crémation ou lui trouver un autre terrain et payer deux fois pour un terrain pour le mettre – mon père était un homme très religieux et [cremation] n’est pas quelque chose que vous faites dans l’orthodoxie macédonienne. Il m’a fait promettre quand il était vivant que je ne l’incinérerais jamais.

Elle dit que toute la famille aimerait honorer les souhaits de son père : qu’il soit enterré avec sa famille dans le terrain familial qu’ils ont payé.