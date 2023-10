Un homme de Toms River condamné pour son attaque contre un policier lors de l’insurrection du Capitole du 6 janvier

Un juge fédéral de Washington a condamné cette semaine un homme de Toms River à 18 mois de prison pour avoir agrippé et poussé un policier qui se tenait près du bord d’une terrasse surélevée alors qu’il tentait d’éloigner les manifestants du Capitole américain en janvier. 6, 2021.

Le policier n’est pas tombé de la terrasse et n’a pas été blessé lors de la bagarre, selon les autorités. Pourtant, les procureurs fédéraux ont qualifié les actions de l’accusé du New Jersey, Salvatore Vassallo, 60 ans, de « quintessence du manque de respect envers la loi ».

Ces actions se sont produites lors des émeutes massives du 6 janvier – un violent rassemblement de partisans de l’ancien président Donald Trump qui ont tenté de bloquer la certification par le Congrès de l’élection présidentielle de 2020.

Ils l’ont fait après des mois d’affirmations infondées formulées par l’ancien président et plusieurs de ses associés concernant une fraude électorale généralisée lors des élections précédentes.

Fox News et sa société mère Fox Corp. seront plus tard poursuivies pour diffamation devant un tribunal du Delaware pour avoir diffusé bon nombre de ces fausses allégations. Fox a réglé le procès pour 787 millions de dollars.

Lors d’une interview vendredi, l’avocat de Vassallo, Ronald Ricci, a souligné la conviction de son client selon laquelle les élections de 2020 avaient été volées comme raison pour laquelle il s’était rendu à Washington DC le 6 janvier.

Alors qu’il se trouvait sur le terrain du Capitole ce jour-là, Vassallo a rejoint un groupe de manifestants rassemblés le long d’une terrasse surélevée à l’extérieur du bâtiment du Capitole, ont indiqué les procureurs.

Là, la police a ordonné aux manifestants de quitter le complexe de la capitale. Beaucoup « ont activement résisté et agressé les policiers », ont indiqué les procureurs.

Vassallo faisait partie de la foule à ce moment-là, même s’il n’a pas immédiatement résisté physiquement aux policiers.

Suite à l’ordre de partir de la police, Vassallo a baissé son masque et allumé un cigare, ont indiqué les procureurs.

Peu de temps après, Vassallo a chargé « brusquement et apparemment sans provocation » un policier qui tentait d’aider d’autres policiers à repousser des agressions, ont indiqué les procureurs.

Il a ensuite saisi et poussé le policier « avec ce qui semblait être une force importante », ont indiqué les procureurs.

Ricci, l’avocat de Vassallo, a déclaré que son client « s’était simplement laissé emporter ».

« Il était essentiellement un observateur, fumant un cigare et le regardant », a-t-il déclaré. « Les autres manifestants essayaient de forcer l’entrée et, en réaction, il a en quelque sorte couru et arraché un officier à quelqu’un d’autre. »

Ricci a déclaré que la peine de 18 mois prononcée par le tribunal contre son client était juste. Le gouvernement avait demandé 27 mois.

Vassallo était également « satisfait du résultat », a déclaré Ricci, associé chez Ricci & Fava, LLC.

Vassallo a été inculpé l’année dernière après qu’un informateur l’ait signalé aux enquêteurs. En mai, Vassallo a plaidé coupable à une accusation de crime d’agression, de résistance ou d’entrave à un agent des forces de l’ordre – le deuxième des sept chefs d’accusation. Les six autres chefs d’accusation comprenaient un crime et cinq délits.

Lors du dépôt initial des accusations, les procureurs avaient lié Vassallo aux Proud Boys, citant une photo prise lors d’une précédente manifestation montrant l’homme du New Jersey avec des membres du groupe militariste, devenu important ces dernières années parallèlement à la montée en puissance de Donald Trump.

Ricci a nié que son client – ​​qui n’utilise pas les réseaux sociaux – ait une quelconque affiliation avec les Proud Boys. La photo a été prise, a-t-il expliqué, parce que les membres des Proud Boys « prenaient des photos avec de nombreuses personnes » lors de la précédente manifestation.

« À l’époque, il (Vassalo) pensait simplement qu’ils étaient comme un groupe pro-patriote et pro-travailleurs », a déclaré Ricci.

L’émeute du 6 janvier n’était pas la première fois que Vassallo se retrouvait en désaccord avec les autorités fédérales. Il a fait face à des privilèges fiscaux fédéraux en 2010, 2013 et 2014, selon des documents du tribunal civil du New Jersey.

Les procureurs ont également noté que Vassallo avait déjà été reconnu coupable d’entrave à la justice, dans laquelle ils avaient déclaré « il semble que Vassallo ait poussé un officier au corps à corps ».

Vassallo fait partie des plus de 1 100 personnes inculpées par les autorités fédérales pour des crimes liés à la violation du Capitole américain le 6 janvier.

Cet article a été initialement publié sur Asbury Park Press : Un homme de Toms River écope de 18 mois pour avoir attaqué un officier lors de l’insurrection du Capitole