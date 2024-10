Un homme de Tijeras accusé d’avoir abattu trois membres de sa famille

14 octobre – Le shérif du comté de Bernalillo, John Allen, cherchait des réponses le lendemain de la découverte d’un homme de Tijeras qui aurait abattu ses parents, sa sœur cadette et son chien avec le pistolet de sa mère.

« Il y a beaucoup de choses à déballer », a déclaré Allen lors de la conférence de presse de lundi matin.

Adlai Mestre, 24 ans, de Tijeras, est accusé de trois chefs de meurtre ouvert, de cinq chefs d’accusation de falsification de preuves, d’extrême cruauté envers les animaux, d’évasion ou de tentative d’évasion de la garde d’un agent de la paix et de dommages criminels à des biens d’une valeur de plus de 1 000 $.

Mestre est détenu au Centre de Détention Métropolitain. On ne sait pas qui est son avocat.

Selon une plainte pénale déposée auprès du tribunal métropolitain, les députés ont déclaré que lorsque Mestre était détenu, il avait dit « quelque chose du genre : ‘Je les ai tués et j’allais les enterrer' ».

Allen a déclaré qu’il ne savait pas ce qui aurait poussé Mestre à tirer sur sa famille ni depuis combien de temps ils étaient morts.

« Il est encore très tôt », a-t-il déclaré.

Allen a déclaré que l’homicide lui rappelle le cas de Nehemiah Griego, qui, à l’âge de 15 ans en 2013, a tué ses parents et ses trois frères et sœurs plus jeunes dans la South Valley. En 2019, il a été condamné à perpétuité.

Dimanche à 14h14, les adjoints du bureau du shérif du comté de Bernalillo ont reçu un appel concernant une fusillade sur Young Road à Tijeras.

Selon la plainte, un voisin leur a dit qu’après avoir entendu des coups de feu, il s’était rendu chez son voisin et avait klaxonné, mais n’avait pas obtenu de réponse. Les députés sont arrivés moins d’une heure plus tard, a déclaré Allen, et ont contacté un homme – identifié plus tard comme étant Mestre – qui avait une arme de poing « ainsi qu’un deuxième chargeur chargé de munitions ».

Pendant sa détention, les députés ont déclaré que Mestre leur avait dit qu’il avait tué sa famille « et qu’il allait les enterrer ».

Les députés ont déclaré qu’à l’intérieur de la maison ils avaient trouvé le père de Mestre, Raymundo Mestre, 46 ans ; mère, Bertha Mestre, 51 ans; et sa sœur Brielle Mestre, 17 ans, blessée par balle dans un ravin au nord et à l’est de la maison. Allen a déclaré que l’arme à feu appartenait à la mère.

Les députés ont déclaré qu’Adlai Mestre leur avait dit plus tard qu’il avait tué son père dans le salon et sa mère alors qu’elle descendait les escaliers, mais qu’il n’était pas au courant pour sa sœur. Les policiers ont déclaré qu’il avait traîné leurs corps à l’extérieur et les avait jetés dans le ravin à environ 50 mètres de la maison.

Selon la plainte, Adlai a déclaré qu’il avait également tué le chien de la famille parce que le chien « était vorace ».

La plainte indique que les policiers ont également trouvé des taches de sang à l’intérieur de la maison qui correspondaient à des « marques de traînée et de nettoyage/nettoyage », ainsi qu’un couteau et un marteau attendrisseur à viande avec du sang dessus. Les députés ont déclaré qu’Adlai Mestre leur avait dit qu’il essayait d’éponger avant de l’interrompre.

La plainte indique que, alors que Mestre se trouvait dans la salle d’interrogatoire du bureau du shérif du comté de Bernalillo, il a frappé un mur avec des coups de poing, puis des coups de pied, et s’est enfui. Les détectives l’ont poursuivi dans le couloir et l’ont arrêté.

Allen a déclaré qu’Adlai avait passé du temps à l’hôpital Haven Behavioral d’Albuquerque il y a environ un an.

Être informé de son hospitalisation aurait permis aux députés de suivre son évolution et éventuellement de s’assurer qu’il ne serait pas dangereux pour lui-même ou pour autrui, a-t-il expliqué.

Allen a déclaré que les gens devraient prêter attention aux proches qui connaissent des problèmes de santé comportementale, en particulier ceux qui ont des armes à feu chez eux.

« C’est un signal d’alarme, jeu de mots », a-t-il déclaré. « Nous devons commencer à y prêter attention et à faire notre part également, et pas seulement aux forces de l’ordre. »