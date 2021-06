Un homme de Telangana se lie avec ses deux amants à un seul Mandap, les anciens du village bénissent l’union

Lors d’un incident surprenant, un homme tribal de Telangana s’est marié avec deux femmes le même jour et le même « mandap » et les anciens des familles impliquées ont également donné leur bénédiction à l’union. Un habitant du village de Ghanpur du district d’Adilabad à Telangana, l’homme, identifié comme Arjun, est titulaire d’un baccalauréat et se prépare également à des concours. L’homme serait tombé amoureux des deux femmes et s’est donc marié avec les deux le même jour.

L’agence de presse ANI a cité Pandra Jaivantharao, le Mandal Praja Parishad, selon lequel « les deux filles voulaient se marier avec lui et n’avaient aucun problème à être les épouses du même homme. La tradition adivasi permet un tel mariage. »

Télangana | Un marié tribal du district d’Adilabad a épousé deux épouses en même temps. Les deux filles voulaient se marier avec lui et n’avaient aucun problème à épouser le même homme. La tradition adivasi autorise un tel mariage : Pandra Jaivantharao, Mandal Praja Parishad (MPP) pic.twitter.com/3rEKA5n51W – ANI (@ANI) 19 juin 2021

Selon certaines informations, le mariage a eu lieu le 14 juin. Les deux femmes, identifiées comme Usharani et Surekha, sont également tombées amoureuses d’Arjun et le fréquentaient depuis 4 ans, mais lorsque la famille de ce dernier a décidé de le marier, le trio n’a pas savoir quoi faire. Arjun, cependant, a réussi à convaincre la famille des deux femmes et ils ont accepté de marier les deux femmes avec lui.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un concept généralement entendu dans les métros, il y a souvent eu plusieurs incidents de ce type dans la communauté tribale.

En janvier de cette année, un homme du Chhattisgarh a épousé deux femmes en même temps dans le même « mandap » en présence des membres de la famille et des villageois avec tous les rituels et formalités. Chandu Maurya, 24 ans, a célébré son mariage avec les deux femmes, ses deux amantes, lors d’une cérémonie à laquelle ont assisté 500 personnes. Chandu a déclaré qu’il « avait décidé de les épouser tous les deux parce qu’ils l’aimaient tous les deux et qu’il ne pouvait pas les trahir ».

De même, l’année dernière, un certain Sandeep Uike, un habitant de Betul dans le Madhya Pradesh, a célébré le mariage avec deux femmes lors d’une cérémonie dans le village de Keria à environ 40 km du siège du district de Betul le 8 juillet.

