Un homme de Taiwan utilise un tatouage de code-barres sur son avant-bras pour effectuer des paiements

Nous vivons à une époque de transactions sans espèces où les codes QR et les applications UPI deviennent de plus en plus courants. En conséquence, effectuer des paiements est devenu beaucoup plus facile car il n’est plus nécessaire de transporter de l’argent liquide. Cependant, un Taïwanais trouve apparemment même le mode de paiement numérique encombrant. L’homme a estimé qu’il n’était pas pratique de sortir son téléphone de sa poche à chaque fois qu’il avait besoin d’effectuer un paiement et a donc proposé une solution intéressante.

Selon Oddity Central, l’homme anonyme de Taïwan est devenu viral sur la plate-forme de médias sociaux du pays « Dcard » après avoir affiché un code-barres qu’il s’est fait tatouer sur son avant-bras. Dans une vidéo postée sur la plateforme, l’homme a révélé qu’il envisageait de se faire tatouer depuis longtemps et qu’il voulait en faire quelque chose d’unique. C’est alors que l’idée de tatouer le code-barres de son application de paiement lui est venue.

C’était une tâche difficile car même un petit écart dans la longueur ou l’épaisseur des barres irait à l’encontre de l’objectif, mais le tatoueur a fait mouche. Dans la vidéo, l’homme s’affiche en utilisant le code-barres sur son avant-bras pour effectuer des paiements.

Cependant, il a conseillé aux autres de ne pas s’inspirer de lui car cela ne fonctionnerait pas toujours. Il a également déclaré qu’avec le temps, son propre tatouage pourrait disparaître et que le code-barres pourrait ne pas fonctionner. L’homme a conclu en disant qu’il s’inquiétait de l’entretien du tatouage à code-barres.

Auparavant, un médecin russe nommé Alexander Volchek avait été surnommé “Doctor Chip” par les médias russes après avoir implanté des puces, y compris sa puce de carte bancaire, sous sa peau. Par la suite, il lui suffisait de glisser sa main aux guichets de paiement au lieu d’une carte.

