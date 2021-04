Face à l’une des pires sécheresses en 56 ans, les habitants de Taïwan sont aux prises avec le rationnement de l’eau, mais pour un homme, cela a été une bénédiction déguisée. Car cet homme a découvert son iPhone 11 pro perdu dans le lac asséché. L’homme Chen Yj a partagé un Message Facebook plus tôt cette semaine, où il a révélé comment il avait laissé tomber son smartphone alors qu’il faisait du paddleboard à Sun Moon Lake il y a un an. Cependant, cette année, avec la sécheresse qui asséchait le lac, le téléphone a refait surface et a été repéré par un travailleur. Chen a ensuite été contacté et l’a informé que son téléphone perdu depuis longtemps avait été retrouvé. Partageant les photos de son téléphone sur Facebook, Chen a montré comment son étui était recouvert de boue séchée.

Ce qui était encore plus surprenant, c’était le fait que l’iPhone noyé et séché fonctionnait après l’épreuve d’un an. Chen dit que c’est peut-être à cause de son revêtement imperméable.

Ce n’est pas seulement l’iPhone qui a été découvert lors de l’assèchement du lac. Lundi, un utilisateur d’Instagram Molly888666 a partagé des photos de l’implantation du peuple autochtone Thao d’Ita Thao à Taiwan. Elle a dit que le recul des eaux avait exposé un canoë traditionnel Thao taillé dans du bois massif qui avait été coulé pendant près de 20 ans. La vue est maintenant devenue un favori d’Instagram car de nombreux utilisateurs de médias sociaux partagent des images cinématographiques se trouvant à côté du canoë avec la terre fissurée qui l’entoure.

La légende de Molly disait que la communauté ethnique d’Ita Thao utilisait des rondins pour construire un canoë il y a 20 ans et l’a attaché au rivage de peur que le typhon ne vienne et ne le coule. Elle a en outre mentionné que maintenant, une par une, les ressources en eau assèchent le réservoir et même s’il présente un autre type de beauté, ce sont toutes des marques effrayantes de manque d’eau.

Elle a en outre exhorté ses partisans à économiser l’eau et à prêter attention à l’assainissement et à recycler les ressources en eau.

