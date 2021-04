Quelle est l’excuse la plus étrange que vous ayez donnée pour obtenir un supplément de travail? Cela peut être tout sauf épouser la même femme quatre fois et divorcer trois fois, non? Mais un homme à Taiwan a accompli cela. Pour prolonger son congé payé, l’homme a épousé la même femme quatre fois et a divorcé trois fois en 37 jours.

L’homme, dont le nom reste inconnu, est employé dans une banque de Taipei, la capitale taïwanaise. Le greffier a obtenu un congé payé de 8 jours pour son mariage. Qui savait que ce ne serait que son premier des quatre mariages avec la même femme? Le 6 avril 2020, l’homme s’est marié et à la fin de son congé, il a divorcé de sa femme et l’a épousée à nouveau le lendemain pour obtenir une autre période de congé payé, auquel il croyait avoir droit en raison de la loi.

Les médias locaux a rapporté que le greffier avait répété le même processus – épouser et divorcer de sa femme – et avait prolongé ses congés jusqu’à 32 jours. Mais il aurait également dû savoir qu’une telle cascade de mariage, pour obtenir des congés payés supplémentaires, ne durera pas trop longtemps. Son organisation a compris ce que le greffier essayait de faire.

Malgré le refus des congés supplémentaires, le greffier est allé de l’avant avec ses plans et a ensuite déposé une plainte contre la banque au Bureau du travail de la ville de Taipei pour lui avoir refusé les congés. L’homme a également allégué que la banque ne respectait pas l’article 2 des règles sur le congé de travail.

Selon l’article 2, un employé a droit à un congé payé de huit jours lorsqu’il se marie. Maintenant, conformément à la loi, l’employé, qui s’est marié quatre fois, aurait dû obtenir 32 congés.

Après enquête du Bureau du travail de la ville de Taipei, il a jugé que l’employeur avait violé la loi sur le travail. La banque a été condamnée à une amende de 20000 NT $ (52800 Rs) en octobre 2020.

La banque, dans son appel, a déclaré que «l’abus malveillant du congé de mariage par l’employé n’était pas une cause légitime de congé en vertu des règles sur le congé de travail».

Le 10 avril, le Bureau du travail de Beishi a confirmé la décision précédente mais a reconnu que le greffier était contraire à l’éthique dans sa conduite. Cependant, le Bureau a également déclaré qu’il n’avait violé aucune loi. La banque, en revanche, a violé l’article 2 des règles sur les congés de travail.

