Un homme de Sydney dépense Rs 4,3 Crore accidentellement déposés sur son compte bancaire et est emprisonné

Un rappeur en Australie qui s’est réveillé pour trouver près de 425 000 £ (environ Rs 4,33 crore) déposés sur son compte bancaire a maintenant plaidé coupable. Selon un rapport de 9Now, le rappeur Abdel Ghadia, qui réside dans l’ouest de Sydney, a passé un certain temps à dépenser de l’argent après avoir reçu le montant forfaitaire. L’argent sur son compte appartenait à un couple qui avait saisi par erreur un mauvais numéro lors du virement bancaire pour le paiement d’une maison. La jeune femme de 24 ans aurait dépensé l’argent en lingots d’or, en maquillage et en vêtements de marque.

Il a comparu devant le tribunal local de Burwood à Sydney, où il a plaidé coupable à deux chefs d’accusation de trafic du produit du crime. Un autre rapport de Mirror UK suggère que le rappeur, également connu sous le nom de Slimmy, a d’abord nié avoir dépensé de l’argent. Les documents judiciaires de 2020 évalués par le portail ont révélé que le couple en était aux dernières étapes de l’achat de la maison lorsqu’il lui a été demandé d’envoyer l’argent sur un compte de la Commonwealth Bank. Cependant, le couple a été dévasté après avoir été informé que leur argent était introuvable.

Plus tard, il a été allégué que l’énorme somme avait accidentellement atterri sur le compte de Ghadia. Lors de l’interrogatoire initial, le rappeur a complètement nié avoir dépensé l’argent. En 2021, la police a appréhendé le rappeur et il a finalement révélé aux policiers qu’il « vient de se réveiller et a vu l’argent » sur son compte bancaire. “L’argent vient de tomber sur mon compte et je l’ai dépensé. Je n’avais aucune idée de comment il est arrivé là, et j’ai dit à la banque, mais je suis allé le dépenser », a déclaré le rappeur.

Il devait être condamné en décembre et maintenant que le magistrat a condamné le rappeur à une peine de 18 mois de prison. Selon les rapports, il ne peut pas être envoyé en liberté conditionnelle pour une période de dix mois. Cependant, l’or acheté par Ghadia n’a pas encore été récupéré par les autorités.

