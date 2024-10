Un homme de Swansea reconnu coupable des émeutes du 6 janvier ; le juge dit que Correia reste en prison

Alors que nous démarrons une nouvelle semaine, revenons sur la semaine qui s’est écoulée.

Les actualités les plus marquantes de la semaine dernière comprenaient :

D’anciens athlètes de Durfee et un entraîneur sont prêts pour leur cérémonie d’intronisation au Temple de la renommée de Durfee. Voici ce que vous devez savoir sur la cérémonie, et comment acheter des billets.

Un aperçu des divertissements locaux d’Halloween : Factory of Terror et Fear Town se sont associés pour un festival d’Halloween adapté aux enfants. Certains à venir événements de tronc ou de traitement. De plus, votre guide d’Halloween dans le Grand Fall River.

Tiverton Farmers Market présente son deuxième rôti d’ail annuel.

Une webcam offre désormais des images en direct et des vues pittoresques de la plage de Swansea Town tout au long de l’année.

Fall River Eats a eu un aperçu du Polish Food Fest à la paroisse de Blessed Trinity.

Retour sur l’ouragan de 1938, qui a frappé la côte sud presque sans avertissement.

Il est encore temps de voter dans notre sondage auprès des lecteurs pour le meilleur café du Grand Fall River.

Magasins de cannabis ont fleuri à Fall River.

Pour qui court Commissaire du comté de Bristolet que font-ils ?

Une maison hantée de Swansea donne envie de s’amuser pour une bonne cause.

Ce sont les histoires les plus lues de la semaine sur HeraldNews.com :

Un homme de Swansea reconnu coupable de troubles civils lors des émeutes du 6 janvier au Capitole

Michael St. Pierre, ancien épicier de Fall River et résident de Swansea, a été reconnu coupable de quatre chefs d’accusation liés à sa participation à l’émeute du 6 janvier 2021 au Capitole. Il a été déclaré non coupable de trois autres chefs d’accusation et a été libéré sous son propre engagement.

St. Pierre a renoncé à son droit à un procès devant jury et a été jugé devant le tribunal de district américain du district de Columbia par le juge Jia M. Cobb.

Mike St. Pierre apparaît dans une image fixe d’une vidéo qu’il a lui-même enregistrée et diffusée en direct sur Facebook à Washington, DC, le 6 janvier 2021, où il a déclaré qu’il allait marcher vers le Capitole et y entrer par effraction. Pierre a ensuite été enregistré sur vidéo en train de lancer un objet dans le bâtiment.

Voici un aperçu de ce qui s’est passé dans cette affaire, de la participation de Saint-Pierre à l’émeute du 6 janvier au Capitole et de la date de sa condamnation.

Saint-Pierre reconnu coupable : Un homme de Swansea reconnu coupable de troubles civils lors des émeutes du Capitole du 6 janvier : voici ce qui pourrait arriver

L’ancien maire de Fall River, Jasiel Correia II, restera en prison pour l’intégralité de sa peine après qu’un juge fédéral a rejeté sa demande de libération anticipée.

Correia, 32 ans, purge ce que la juge Allison Burroughs a qualifié de « généreuse » une peine de six ans après avoir été reconnue coupable de fraude électronique et d’extorsion d’une valeur de plus de 800 000 $.

Juge: Jasiel Correia doit rester derrière les barreaux, affirme que sa peine était déjà « généreuse »

Un pompier de Fall River remporte un combat de plusieurs années contre les PFAS

Jason Burns, pompier de Fall River, a un travail secondaire de longue date en tant qu’activiste, dénonçant les dangers liés à l’utilisation d’équipements de lutte contre les incendies fabriqués avec du PFAS.

En août, le Massachusetts est devenu le deuxième État du pays à interdire l’utilisation de PFAS dans les tenues de participation, une victoire que Burns et d’autres militants recherchaient depuis des années.

Jason Burns, pompier de Fall River, brandit un équipement de lutte contre les incendies fabriqué avec des produits chimiques PFAS, à la caserne de pompiers de North End sur Commerce Drive en 2021.

Alors, quelle est la prochaine étape ?

« Nous devons trouver une solution à la transition », a déclaré Burns. « Profitons du moment, puis regroupons-nous. Où allons-nous ? Parce que nous n’avons pas fini.

« Nous n’avons pas fini » : Le pompier de Fall River remporte un combat de plusieurs années contre les PFAS. Que fait-il maintenant ?

Kelly Furtado devient la première femme chef de police de Fall River

Déclarant qu’elle acceptait la responsabilité « non seulement pour moi-même mais pour chaque femme travaillant dans les forces de l’ordre et chaque jeune fille avec de grands rêves », la capitaine de police de Fall River, Kelly Furtado, est devenue mardi la première femme chef de police par intérim de la ville.

Furtado a déclaré à la police et aux médias réunis au Government Center qu’elle souhaitait ajuster l’orientation du FRPD, en se concentrant sur la police de proximité.

Le maire Paul Coogan s’exprime lors de la nomination du capitaine Kelly Furtado au poste de chef par intérim de la police de Fall River, le mardi 8 octobre 2024, au Government Center.

Elle prend les rênes du département par intérim après la réaffectation du capitaine Paul Gauvin, qui a dirigé le FRPD comme chef de mai 2022 jusqu’au 27 septembre.

« Nous promouvons le meilleur » : Kelly Furtado devient la première femme chef de police de Fall River

Fall River CBD et le fumoir Glass House ont une nouvelle entreprise en préparation. Découvrez leur café.

Un nouveau café s’est infiltré au 524 S. Main St. et s’apprête à ouvrir à côté du Glass House Smoke Shop +CBD.

Le Glass House Cafe se préparait à faire ses débuts ce week-end.

Brandon Estacio, propriétaire du prochain Glass House Cafe au 524 South Main St. à Fall River, est vu à l’intérieur du magasin le jeudi 3 octobre 2024.

Le propriétaire Brandon Estacio, un résident de Westport qui a grandi dans la région de Fall River, a déclaré qu’il cherchait une direction « différente » pour occuper son espace de vente au détail supplémentaire.

Découvrez le café, ici.

Café de la Maison de Verre : Fall River CBD et le fumoir Glass House ont une nouvelle entreprise en préparation. Découvrez leur café.

Cet article a été initialement publié sur The Herald News : À la une : un homme de Swansea reconnu coupable de troubles civils lors des émeutes du 6 janvier