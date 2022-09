Un homme de Surat s’immole accidentellement par le feu lors d’une cascade dangereuse lors de la célébration de Ganesh Chaturthi

Le pays tout entier est actuellement plongé dans la célébration de Ganesh Chaturthi. Maintenant, dans une tournure malheureuse des événements, un homme de Surat s’est accidentellement incendié à l’intérieur de ce qui semble être un énorme Ganpati Pandal. Il semble que les membres de la communauté se soient réunis pour accueillir Lord Ganesha avec beaucoup de zèle avec de la musique gujarati Garba stimulant l’enthousiasme de tous les fidèles.

Alors que quelques membres de la communauté peuvent être vus danser joyeusement sur la musique, d’autres peuvent être vus en train d’enregistrer la procession devant la caméra. Cependant, tout se détraque lorsque l’un des hommes du clip tente d’effectuer la cascade de cracheur de feu en public. Le clip présente un groupe d’hommes essayant de se préparer pour la cascade dangereuse en installant tous les éléments sur ce qui semble être la scène. On peut voir les hommes converser calmement avant que l’un d’eux ne tente enfin la cascade.

L’homme crache une substance inflammable de sa bouche pour allumer le feu mais finit malheureusement par s’immoler par le feu. Pendant un bref instant, tout le haut de son corps, y compris son visage, peut être vu englouti dans le feu qui laisse les passants sous le choc. Un autre homme, qui s’est également brûlé la main lors de la cascade, se recompose rapidement et se précipite au secours du premier. Ils ont rapidement retiré le t-shirt de l’homme en feu et ont empêché les flammes de faire plus de ravages.

À la fin, l’homme en feu semble se tenir dans une détresse totale en se regardant se faire sortir des mâchoires de la mort. La vidéo du cortège a été partagée en ligne sur Twitter. “Un jeune homme a été accidentellement incendié alors qu’il exécutait des cascades en essayant de cracher du feu par la bouche à l’aide de substances inflammables, dans la région de Parvat Patiya à Surat lors d’une célébration de Ganesh Chaturthi”, lit-on dans la légende de la vidéo. Regardez le clip ci-dessous :

Un jeune homme a été accidentellement incendié alors qu’il effectuait des cascades en essayant de cracher du feu par la bouche à l’aide de substances inflammables, dans la région de Parvat Patiya à Surat lors d’une célébration de Ganesh Chaturthi. #ganesha #ganeshidols #ganeshji #ganeshutsav #ganpatibappa #ganpati #nouvelles pic.twitter.com/1IribHHJyC — oursuratcity (@oursuratcity) 31 août 2022

L’incident semble avoir eu lieu dans la région de Parvat Patiya à Surat, cependant, les détails concernant la même chose ne sont pas encore clairs ainsi que l’identité de l’homme.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici