Un homme de Streator arrêté dans une affaire de crack dans le comté de Livingston – Shaw Local

Un homme de Streator est détenu dans la prison du comté de Livingston sous caution fixée à 250 000 $ après que la police a déclaré qu’il avait livré du crack.

Le bureau du shérif du comté de Livingston a déclaré qu’Eugene Woods avait été arrêté dimanche après que plus de 28 grammes de crack, de l’argent et un véhicule aient été saisis comme preuves. Il est accusé de livraison de plus de 15 grammes de crack, ce qui est un crime de classe X et passible de 6 à 30 ans de prison, s’il est reconnu coupable.

L’unité proactive du comté de Livingston a été assistée par l’équipe de lutte contre la drogue des trois comtés, le bureau du shérif du comté de Livingston, la communication d’urgence régionale de Vermilion Valley et le bureau du procureur de l’État du comté de Livingston.