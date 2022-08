Un homme de Streator arrêté dans le buste de la méthamphétamine du comté de Livingston; Un homme de Peoria reste en liberté – Shaw Local

Un homme de Streator a été arrêté mercredi dans une affaire de drogue du comté de Livingston, ce qui a entraîné l’envoi d’une alerte d’urgence au public. L’homme de Peoria qui, selon la police, s’est enfui et a frappé un député, reste cependant en liberté.

Dangelo Williams, de Streator, a été arrêté après que la police a déclaré que plus de 263,1 grammes de méthamphétamine et un véhicule avaient été saisis comme preuve. Il est accusé de livraison de meth de plus de 15 grammes, ce qui est un crime de classe X, passible de 6 à 30 ans de prison. Il est dans la prison du comté de Livingston avec une caution fixée à 150 000 $.

Dangelo Williams (Photo fournie par le bureau du shérif du comté de Livingston)

Jerome Alexander Jr., de Peoria, est recherché après que la police a déclaré qu’il s’était enfui et avait frappé un député du comté de La Salle avec son véhicule, causant des blessures mineures. En plus d’être recherché pour avoir frappé un adjoint, Alexander Jr. est soupçonné d’avoir livré de la méthamphétamine, d’avoir heurté une voiture de police (la poussant hors du chemin), de fuir et d’échapper, d’endommager une propriété privée, puis de fuir les lieux à pied dans la région de Sylvan Lane. de Streator, a déclaré le shérif du comté de La Salle, Adam Diss.

Williams a été arrêté après une brève poursuite à pied.

Alexander est décrit comme un homme noir, mesurant 5 pieds 8 pouces, vu pour la dernière fois portant une chemise rouge et un jean bleu. Ne l’approchez pas. Appelez le 911 s’il est localisé.

L’unité proactive du comté de Livingston, l’équipe de lutte contre la drogue des trois comtés, les détectives du comté de Livingston, les détectives et la patrouille du comté de La Salle, le Streator K-9 et la patrouille, la patrouille LCSP, la police de l’État de l’Illinois, l’OPS aérienne de la police de l’État de l’Illinois, les communications d’urgence régionales de la vallée du Vermilion et le procureur de l’État du comté de Livingston a aidé à l’arrestation et à la poursuite.