Un homme de Stockton coupable d’une fusillade mortelle en 2022 à l’extérieur de la Golden 1 Credit Union

Un homme de 45 ans de Stockton a été reconnu coupable de meurtre au premier degré pour le meurtre d’un jeune homme à l’extérieur de Golden 1 Credit Union sur Pacific Avenue en août 2022.

Le bureau du procureur du comté de San Joaquin a annoncé mercredi qu’un jury avait déclaré Laonard Allen Alexander responsable de la mort de Tyrique Harris, 23 ans.

Un homicide s’est produit à l’extérieur de la Golden 1 Credit Union au Sherwood Mall à Stockton le 11 août 2022.

De plus, Alexander a été reconnu coupable d’une infraction liée à une arme à feu, ce qui augmente considérablement sa peine potentielle, selon le bureau du procureur de district.

« Cet acte de violence insensé n’a pas sa place dans notre communauté », Le procureur de district Ron Freitas a déclaré« Grâce au travail dévoué du département de police de Stockton, de notre bureau, aux poursuites exceptionnelles menées par la DDA Kathy Murray et à la surveillance attentive du juge Orcutt, justice a été rendue pour Tyrique Harris et sa famille. »

Malgré l’appel au 911, aucun policier n’a été dépêché jusqu’à la fusillade mortelle

À 10 h 34 le 11 août 2022, la police a reçu un appel au 911 indiquant qu’une bagarre avait éclaté à la Golden 1 Credit Union.

Cependant, aucun officier n’a été dépêché.

Harris a été mortellement abattu 14 minutes plus tard.

Le département de police de Stockton a déclaré à l’époque que les policiers n’avaient pas été envoyés pour enquêter sur la bagarre parce que les policiers de garde dans le district ce matin-là répondaient à des appels prioritaires. L’un de ces appels concernait un homme qui avait été aperçu portant un grand couteau sur West Hammer Lane.

Lorsque la bagarre à la banque a été signalée, l’appelant a déclaré au répartiteur qu’aucune arme n’était visible, selon le service de police.

Analyse: Stockton a enregistré 48 homicides en 2022. Que s’est-il passé ?

La police est arrivée sur les lieux à 10h52 après qu’un autre appel ait signalé une fusillade. Ils ont trouvé Harris souffrant de multiples blessures par balle à la tête et au visage à l’extérieur de la banque.

Les procureurs ont déclaré que les images de surveillance de la banque ont montré qu’Alexander et Harris avaient eu une brève altercation physique sur le parking avant la fusillade. Après l’altercation, Harris s’est dirigé vers le côté de la banque tandis qu’Alexander entrait dans la banque pour terminer une transaction, puis s’éloignait en voiture.

Alexander est revenu et a garé sa voiture derrière la banque. Il s’est ensuite approché de Harris par derrière et lui a tiré dessus à six reprises en plein jour avant de prendre la fuite, ont indiqué les procureurs.

Moins d’un mois après la fusillade meurtrière, Alexander a été arrêté à San Pablo par la US Marshals Fugitive Task Force. Il a été incarcéré à la prison du comté de San Joaquin pour meurtre.

Alexander devrait être condamné le 21 octobre. Il risque une peine allant de 50 ans à la prison à vie.

Hannah Workman, journaliste du Record, couvre l'actualité de Stockton et du comté de San Joaquin.

Cet article a été publié à l’origine sur The Record : Meurtre de Golden 1 : un homme de Stockton reconnu coupable d’une fusillade mortelle en 2022