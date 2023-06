Un homme de Sterling lutte contre les suicides d’anciens combattants avec le nouveau programme 5K, Pups for Vets – Shaw Local

STERLING – Avec l’aide d’un vétéran de l’armée Sterling, un groupe de prévention du suicide à but non lucratif basé dans le Massachusetts étend sa portée à l’Illinois, en commençant par une collecte de fonds 5K cet été.

La course de 5 km pour la prévention du suicide des anciens combattants commence à 8 h le 12 août à l’église luthérienne New Life, 702 W. Lynn Blvd.

Le coût de participation est de 30 $, ce qui comprend un t-shirt pour ceux qui s’inscrivent avant le 22 juillet à myevent.com/5KRFVSA ou en cliquant sur l’onglet événements à 22mohawks.com.

Il y aura de la musique live, de la barbe à papa Sweet Butts sera vendue et des pizzas seront fournies. Le produit et les dons seront remis au nouveau chapitre de l’Illinois des 22Mohawks.

Le sergent de l’armée à la retraite. Floyd Dunn de Sterling, qui aura 36 ans mercredi, organise le 5K et amène également d’autres événements 22Mohawks dans la région, y compris un saut en parachute en tandem.

Le saut, impliquant 10 vétérans tirés au sort, aura lieu le 3 septembre à l’aéroport municipal de La Rochelle. Les personnes intéressées peuvent également s’inscrire à la loterie en cliquant sur l’onglet événements à 22mohawks.com. Les civils peuvent participer moyennant des frais.

Dunn, qui a déclaré avoir été dans l’armée pendant huit ans, aide également à mettre en place le programme 22Mohawks Pups for Vets dans la région. Il travaillera avec le dresseur de chiens Sterling/RockFalls Biscuit pâteux K9 pour jumeler des chiens de sauvetage avec des vétérans locaux et les former à devenir des compagnons, gratuitement.