Un homme de St. John’s acquitté dans la mort d’un tout-petit en Ontario en 1996 dit que « le poids du monde est sur mes épaules »

Bernard Doyle dit qu’un poids énorme sur lui a été levé lundi lorsque la Cour d’appel de l’Ontario l’a acquitté d’homicide involontaire coupable dans la mort de son beau-fils de 17 mois en 1996, quelque deux décennies après avoir été envoyé en prison pendant trois ans.

« C’était difficile d’être ce qu’ils disaient que j’étais », a déclaré Doyle à CBC News lundi après la décision, affirmant que les 27 dernières années étaient « comme un cauchemar qui n’a pas pris fin ».

Doyle est originaire de Bell Island, à Terre-Neuve, et le père de trois enfants vit maintenant à St. John’s. Il a été reconnu coupable d’homicide involontaire coupable dans la mort de Tyler Cunningham le 18 décembre 1997 par un tribunal de Kitchener, en Ontario, sur la base en partie du témoignage du pathologiste en disgrâce Charles Smith.

Doyle n’a pas fait appel de sa condamnation et a purgé trois ans de prison.

En 2008, le cas de Doyle était l’un des plus de 200 qui ont été réexaminés dans le cadre d’un examen gouvernemental des condamnations antérieures mentionnant le syndrome du bébé secoué – une lésion cérébrale grave causée par le secouement violent d’un enfant. L’examen a été motivé par des informations plus récentes sur les causes du syndrome, après que des questions ont été soulevées sur les témoignages de Smith.

Le 16 août 1996, Doyle avait 23 ans lorsqu’il dansait avec Tyler dans son appartement de Cambridge le 16 août 1996, et le couvreur a trébuché sur ses outils par terre. Doyle a déclaré qu’il avait atterri sur Tyler alors que la tête du tout-petit heurtait le sol en ciment et les outils, causant des blessures mortelles. Tyler est décédé le lendemain.

Une autopsie réalisée par le Dr Chitra Rao, pathologiste à l’hôpital général de Hamilton, a révélé que Cunningham avait d’importantes blessures à la tête ainsi que des ecchymoses externes et internes, « dont certaines ont été attribuées au fait que Tyler avait été saisi alors qu’il était secoué », selon des documents judiciaires.

Smith, un éminent pathologiste de Toronto à l’époque, était d’accord avec Rao, mais a déclaré qu’un traumatisme contondant était plus susceptible d’être responsable de la mort de Tyler que des tremblements. Smith a suggéré qu’une blessure grave à la tête du garçon aurait pu être causée en « frappant … un meuble ou un mur », selon les documents judiciaires.

Le tribunal a appris que Doyle avait été interrogé par des enquêteurs de la police pendant deux heures et 40 minutes, période pendant laquelle il a soutenu qu’il avait trébuché et était tombé en dansant. À la fin de l’interrogatoire, les documents judiciaires indiquent qu' »après s’être effondré émotionnellement, il était d’accord avec les suggestions répétées des officiers selon lesquelles il devait avoir causé la mort de Tyler en dansant trop vigoureusement avec lui ».

Cette photo du salon de l’appartement de Cambridge montre les outils de Doyle sur le sol près de la porte de la salle de bain et des accessoires médicaux laissés par les secouristes après que Tyler Cunningham a été mortellement blessé en 1996. (Cour d’appel de l’Ontario)

Suite à son acquittement rendu public lundi, Doyle a déclaré qu’il se sentait « vraiment bien, vraiment heureux, vivant et à nouveau une personne à part entière ».

« Le poids du monde est sur mes épaules maintenant. »

La décision a restauré « la dignité et le respect »

En 2008, l’enquête sur la médecine légale pédiatrique en Ontario, également connue sous le nom d’enquête Goudge pour le commissaire Stephen Goudge, a révélé que Smith avait commis une erreur dans ses conclusions lors de plusieurs autopsies pédiatriques, ce qui a entraîné des poursuites injustifiées contre plusieurs parents et soignants.

Depuis lors, un certain nombre d’affaires impliquant le témoignage de Smith ont été portées en appel avec succès. Smith, médecin légiste en chef au Hospital for Sick Children de Toronto de 1982 à 2003, a été déchu de sa licence médicale en 2011.

En 2010, le cas de Cunningham a été examiné par un panel médical mis en place à la suite de l’enquête Goudge. Après le rapport de ce panel en 2011, Doyle a entamé une procédure d’appel basée sur de nouvelles preuves.

Cette photo d’archive montre le Dr Charles Smith assis à la barre pour témoigner à l’enquête Goudge à Toronto le 28 janvier 2008. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

James Lockyer est un avocat basé à Toronto chez Innocence Canada, qui a présenté de nouvelles preuves d’expert qui ont obtenu l’acquittement de Doyle.

Lockyer a déclaré que lors du procès initial, Smith et Rao avaient tous deux déclaré qu’il n’était pas possible pour Tyler de mourir d’une « courte chute », comme Doyle trébuchant et tombant.

Mais de nouvelles preuves d’un médecin légiste, d’un neuropathologiste médico-légal et d’un ingénieur biomécanicien médico-légal ont indiqué que c’était possible, et le pathologiste en chef de l’Ontario, Michael Pollanen, était d’accord avec leurs informations.

Jerome Kennedy, un avocat basé à St. John’s qui a également travaillé sur le cas de Doyle, a déclaré que lorsque Smith entrait dans la salle d’audience, il était souvent difficile de le défier car il y avait « la quasi-aura de l’invincibilité ou de l’omniscience ».

« Le juge tient compte de sa soi-disant expertise et avant que vous ne le sachiez, une opinion qui n’a aucun fondement scientifique conduit à la condamnation d’une personne innocente et c’est ce qui s’est passé ici », a déclaré Kennedy.

Kennedy a déclaré que leur travail sur cette affaire, et sur d’autres, montre que le système de justice pénale peut faire des erreurs, mais il y a de l’espoir que ces erreurs puissent être reconnues et corrigées.

Les avocats James Lackyer, à gauche, et Jerome Kennedy ont travaillé sur le dossier de Doyle pour présenter de nouvelles preuves qui ont conduit à son acquittement lundi devant la Cour d’appel de l’Ontario. (Chris O’Neill-Yates/CBC)

« Cet homme a vécu pendant 27 ans avec la stigmatisation d’être un tueur de bébés. Et bien que … aucun tribunal ne puisse lui rendre les années perdues, ce qu’ils ont fait aujourd’hui [Monday]je pense, c’est qu’ils ont restauré un peu la dignité et le respect qu’il mérite, et qu’il peut marcher la tête haute », a déclaré Kennedy.

« Une douleur qui ne s’en va jamais »

La Société d’aide à l’enfance a gardé un œil sur Doyle en Ontario et à Terre-Neuve-et-Labrador, et le plus jeune enfant de Doyle n’a pas été autorisé à vivre avec lui, a déclaré Lockyer.

Lockyer a déclaré que l’acquittement ne changeait pas non plus ce que Doyle ressentait à propos de ce qui s’était passé il y a 27 ans.

« Il s’est toujours senti responsable de la mort de Tyler. Je veux dire, bien sûr qu’il le ferait. Il dansait avec Tyler dans ses bras, et il a trébuché et est tombé, et cela a causé la mort de Tyler. Il a donc toujours ressenti cette terrible culpabilité à ce sujet », a déclaré Lockyer. a dit.

« Etre ensuite reconnu coupable par un tribunal sur la base de la théorie selon laquelle il a secoué et fracassé la tête de l’enfant contre un mur ou un meuble ou même avec sa main était destructeur d’esprit et a eu un impact significatif sur sa vie. »

Doyle a déclaré que l’expérience « était la pire chose qui soit jamais, jamais, jamais arrivée ».

« J’espère que personne n’aura jamais à traverser quelque chose comme ça », a-t-il dit, le décrivant comme « une douleur qui ne disparaît jamais et ne disparaîtra jamais ».

Lorsqu’il a entendu l’acquittement devant le tribunal, il s’est effondré et a pleuré.

« J’ai pensé à mes propres enfants, à ma propre famille et à tous ceux qui m’ont soutenu. J’étais heureux pour ceux qui croyaient vraiment en moi », a-t-il déclaré.

« J’ai hâte de rentrer à la maison et de tenir mes enfants et ma mère dans mes bras », a-t-il déclaré.

Doyle a déclaré qu’il prévoyait « d’être un père et de redevenir une vraie personne. De se promener la tête haute ».