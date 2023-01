Un homme de Spring Grove accusé de possession de méthamphétamine et d’autres délits liés à la drogue – Shaw Local

Spring Grove – Un homme de Spring Grove fait face à de multiples accusations de drogue, dont la possession de méthamphétamine, ont annoncé samedi les autorités.

Steven Mors, 32 ans, du bloc 28000 de l’avenue Stewart à Spring Grove non constituée en société, a été arrêté par un adjoint du shérif du comté de Lake vers 12h25 samedi matin pour excès de vitesse sur Grass Lake Road dans le canton d’Antioch.

Mors a été placé en garde à vue pour conduite avec un permis suspendu. Lors de la fouille du véhicule, l’adjoint a découvert un conteneur contenant des sacs contenant 110 grammes de méthamphétamine, plus de 25 grammes de cocaïne, 19 comprimés d’Adderall, plus de 30 grammes de cannabis, une balance électronique et d’autres accessoires de consommation de drogue, ont déclaré des responsables.

Mors fait face à quatre accusations de crime, trois accusations de délit et de multiples infractions au code de la route.

Mors était détenu dans la prison du comté de Lake en attendant une première audience samedi matin.

https://www.dailyherald.com/news/20230114/spring-grove-man-charged-with-meth-possession-other-drug-offenses