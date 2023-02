Un homme de Singapour poursuit une fille pour Rs 24 Cr après qu’elle ait refusé de devenir sa petite amie

K Kawshigan, un Singapourien, a intenté une action en justice contre la femme qu’il prétend aimer et la raison de cette action en justice est étrange. En 2016, Kawshigan a rencontré Nora Tan et est devenu ami. Kawshigan a développé des sentiments amoureux pour Nora mais ce n’était qu’une amitié pour elle.

Alors qu’il commençait à attendre plus de la relation, la fille a suggéré qu’ils maintiennent une certaine distance et prennent le temps de réfléchir à la dynamique de leur relation. Le plan de Nora ne s’est pas déroulé comme elle le pensait et Kawshigan lui aurait envoyé une lettre indiquant qu’il avait droit à “des dommages-intérêts résultant de l’infliction par négligence d’une détresse émotionnelle et éventuellement des dommages-intérêts punitifs”.

Comme l’a rapporté The Straits Times, Nora Tan n’avait plus que deux options, soit accepter la relation, soit subir “des dommages à ses efforts personnels et professionnels”.

Selon certaines informations, Nora a accepté d’assister aux séances de thérapie de Kawshigan pour l’aider à surmonter l’idée qu’ils soient en couple. Après 18 mois d’essais, ils ont finalement abandonné et Nora a cessé d’interagir avec Kawshigan.

Kawshigan a répondu en la poursuivant en justice pour 3 millions de dollars (environ Rs 24 crore). L’homme a déposé deux poursuites devant le tribunal, affirmant que le rejet de Nora avait porté atteinte à “sa réputation stellaire” et lui avait causé un “traumatisme” et une “dépression”. Il a également affirmé que sa capacité à travailler en tant que “trader actif à capital élevé la nuit et PDG occupé le jour” avait été compromise à la suite de l’épreuve.

