Un homme de Santa Fe recherché lors de la fusillade de lundi matin

8 octobre — Un homme de Santa Fe a été accusé d’avoir grièvement blessé un autre homme par balle dans une maison près de Zia Road tôt lundi matin.

Juan Uribe-Torres, 29 ans, fait face à un chef de tentative de meurtre et à trois chefs de voies de fait graves avec une arme mortelle lors de la fusillade, selon une plainte pénale déposée lundi devant le tribunal de première instance du comté de Santa Fe.

Plusieurs témoins ont déclaré à la police qu’ils se trouvaient dans une résidence de la Calle Pacifica lorsque le suspect est accusé d’avoir tiré sur un homme dans l’abdomen avec une arme de poing avant de la pointer sur d’autres, ont écrit les enquêteurs dans un affidavit.

Le blessé a été transporté vers un hôpital local dans un état critique. Son état mardi était « stable, mais critique », a déclaré mardi le lieutenant Jimmie Montoya de la police de Santa Fe.

La police a déclaré qu’Uribe-Torres s’était enfui après la fusillade, survenue lundi après 3 heures du matin. Montoya a déclaré qu’il n’avait pas encore été arrêté.

Uribe-Torres vivait auparavant dans la maison où la fusillade a eu lieu, a écrit la police dans un affidavit, mais il a été expulsé il y a environ deux mois en raison de son « comportement irrespectueux » envers les autres résidents.

Un couple a déclaré à la police qu’ils avaient laissé Uribe-Torres entrer dans leur chambre par une fenêtre ouverte tôt lundi matin, et les trois se sont assis et ont parlé.

Uribe-Torres semblait « calme et normal », ont déclaré les deux femmes aux policiers, alors qu’il « s’épanchait » sur ses « problèmes relationnels ».

Lorsqu’un autre homme et une autre femme sont entrés dans la pièce, Uribe-Torres s’est levé, a sorti une arme de poing de sa ceinture et a tiré sur l’homme dans l’abdomen, ont déclaré les deux femmes aux policiers, selon l’affidavit. Les femmes avaient des histoires « cohérentes », a écrit la police. Ils ont tous deux déclaré qu’Uribe-Torres avait ensuite pointé l’arme sur la petite amie de l’homme, lui avait dit: « Je suis désolé, je t’aime », puis avait quitté la pièce et s’était enfui.

La police a écrit que l’une des femmes a déclaré qu’elle pensait qu’Uribe-Torres et l’autre homme s’entendaient bien et qu’ils « traînaient ensemble » deux jours plus tôt. L’autre a mentionné que la victime de la fusillade avait accusé Uribe-Torres d’avoir « volé son portefeuille » il y a deux mois, mais elle pensait qu’ils avaient réglé l’incident.

La petite amie de l’homme a cependant raconté une autre histoire à la police.

Elle a allégué que son petit ami et Uribe-Torres s’étaient battus avant qu’Uribe-Torres ne tire.

Après être entrés dans la chambre, a déclaré la petite amie de la victime par balle aux enquêteurs, elle a vu Uribe-Torres saisir la poignée de son arme comme s’il tentait d’intimider son petit ami. Elle a déclaré qu’elle avait quitté la pièce, puis qu’elle était revenue et avait trouvé son petit ami au-dessus d’Uribe-Torres, en le frappant, a écrit la police.

La femme a déclaré aux policiers qu’elle avait quitté la résidence et s’était enfuie, craignant qu’Uribe-Torres ne lui tire également dessus, selon l’affidavit.

Environ une semaine avant l’incident, a déclaré la femme à la police, Uribe-Torres avait trouvé le portefeuille de son petit ami et le lui avait rendu par l’intermédiaire d’une autre personne. Son petit ami était « en colère » car le portefeuille ne lui avait pas été rendu directement, a-t-elle déclaré, et des objets manquaient lorsqu’il l’a reçu.

Montoya a déclaré que les enquêteurs ne savaient pas s’il y avait eu une bagarre avant la fusillade, mais que les agents s’efforçaient de vérifier les déclarations des témoins et de retrouver Uribe-Torres.

« Pour l’instant, nous essayons de corroborer les informations qui nous ont été fournies sur place et de voir s’il y a quelqu’un à qui nous n’avons pas parlé ou si quelqu’un est parti avant notre arrivée », a déclaré Montoya.

La police a écrit dans son affidavit que l’homme blessé n’avait pas pu être interrogé lundi « en raison de son statut ».