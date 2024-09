Un homme de Sanford condamné à 13 à 16 ans de prison pour meurtre au deuxième degré

5 septembre — Un homme de 21 ans de Sanford a été condamné à la fin de l’année dernière à une peine de 13 à 16,67 ans de prison par le Département des services correctionnels de Caroline du Nord pour le meurtre au deuxième degré de Davion Orlando Newby, 18 ans.

Randall Joseph Craven, alors âgé de 16 ans, a tiré sur Newby et son frère, Rahki Orentheo Newby, alors âgé de 19 ans, et Malik Jamen Percell, alors âgé de 16 ans, le 10 août 2019, dans un Econo Lodge situé au 1403 N. Horner Blvd., selon un document judiciaire.

Craven a plaidé coupable de meurtre au deuxième degré et d’agression avec une arme mortelle dans le cadre d’un procès Alford, dans lequel il n’a pas admis sa culpabilité mais a reconnu que l’accusation avait suffisamment de preuves pour une condamnation.

Deux accusations de tentative de meurtre au premier degré en relation avec les deux fusillades non liées à la mort ont été rejetées dans le cadre du plaidoyer, ainsi qu’une accusation de possession d’une arme de poing par un mineur.

La sentence a été prononcée par le juge de la Cour supérieure V. Bradford Long le 13 novembre 2023. Craven a été crédité de 1 556 jours de prison.

Il lui a été ordonné d’effectuer cinq ans de probation surveillée à sa sortie de prison et un jugement civil de 13 250 $ contre lui pour les honoraires d’avocat a été inscrit au dossier du tribunal.

Il lui a été ordonné de ne pas avoir de contact avec Rahki Newby, qui, selon certaines informations, a été transporté par avion à l’hôpital UNC de Chapel Hill dans un état critique après la fusillade.

Craven a été arrêté le lendemain de la fusillade dans son allée au 759 Lower Moncure Road à Sanford, selon un document judiciaire.

Selon une déclaration de Craven à la police, il a déclaré que sa mère l’avait déposé à une fête à l’Econo Lodge dont il avait entendu parler via Snapchat.

« Je ne connaissais vraiment personne dans la pièce », a déclaré Craven, précisant qu’il avait fumé quelques joints. « Un type n’arrêtait pas de me montrer son arme. Je savais que l’autre avait une arme. Je ne pense pas qu’ils savaient que j’avais une arme dans la poche avant de mon pantalon », a-t-il déclaré.

« J’avais peur et je savais que je devais les attraper avant qu’ils ne m’attrapent », a-t-il déclaré. « J’ai tiré sur le gars assis parce qu’il n’arrêtait pas de brandir son arme. J’ai ensuite dû tirer sur son frère parce que je savais que depuis que j’avais tiré sur le premier, son frère allait essayer de me tirer dessus. J’ai alors couru hors de la pièce et je me suis dirigé vers les bois. »

Craven a déclaré avoir perdu ses chaussures et son arme dans les bois.

Selon un document judiciaire, la fusillade a eu lieu à 23h43.

L’avocat de Craven, Fred D. Webb, s’est opposé aux aveux de Craven et a déclaré qu’ils devraient être supprimés, citant les 4e, 5e et 14e amendements de la Constitution américaine, mais ils ont été rejetés.

Dans sa lettre, Webb note que Craven a déclaré qu’ils avaient essayé de le voler et qu’il s’était protégé.

Bien que Craven ait admis avoir tiré sur les frères Newby, on ne sait pas comment ni s’il a tiré sur Percell.

Percell fait face à une accusation de meurtre au premier degré dans la mort par balle de Chandler Tyree Cotten, 19 ans, survenue le 23 septembre 2021. Percell est détenu sans caution.

Le 10 juillet, le juge de la Cour supérieure C. Winston Gilchrist a ordonné que 442 $ et un téléphone Android soient restitués à Craven et remis à sa mère, Tarshunda Dowdy.

Le 22 août, Gilchrist a ordonné qu’un pistolet Ruger noir de 9 mm soit restitué à sa propriétaire, Meghan Bettany de Broadway.

Selon la nécrologie de Davion O. Newby, lui et son frère travaillaient à Bear Creek Arsenal à Sanford, qui fabrique des fusils AR-10 et AR-15.