Un homme de San Francisco poursuit Alaska Airlines pour la mort d’un bouledogue français lors d’un vol en provenance de New York

Un homme de San Francisco poursuit Alaska Airlines, affirmant que son chien est mort lors d’un vol cross-country en provenance de New York après avoir été forcé de passer de la première classe à l’autocar.

Selon un procès obtenu vendredi par USA TODAY et déposé Cour supérieure du comté de San Francisco la semaine dernière, Michael Contillo et son père ont emmené les deux bouledogues français de Contillo, Ash et Kora, pour un voyage de deux mois à New York.

Le vol de San Francisco à New York en novembre 2023 s’est déroulé sans accroc. Mais lorsqu’ils sont rentrés à San Francisco en février, Ash est décédé pendant le vol, selon le procès.

Alaska Airlines a déclaré vendredi à USA TODAY que la compagnie ne commentait pas les litiges.

Que s’est-il passé sur le vol d’Alaska Airlines avec des bouledogues français ?

Avant de partir pour la côte Est, un vétérinaire a confirmé que les deux chiens étaient en assez bonne santé pour faire le voyage, selon le procès. Pour accroître le confort des chiens, Contillo a acheté deux billets de première classe, selon le procès.

Contillo et son père ont pris le vol pour San Francisco avec les chiens en première classe. Mais juste avant le décollage de l’avion, le procès indique que deux employés de la compagnie aérienne, dont une hôtesse de l’air, ont demandé à Contillo et à son père de se déplacer avec les chiens pour s’entraîner.

Contillo a déclaré qu’il avait fait valoir que se déplacer dans une zone plus fréquentée de l’avion pourrait perturber ses chiens et que les cages de transport dans lesquelles ils se trouvaient étaient conformes à la politique de la compagnie aérienne. Contillo a déclaré avoir dit aux employés que ses chiens pouvaient devenir anxieux, ce qui pourrait entraîner des problèmes cardiaques et respiratoires.

Les ouvriers « ont ignoré tout ce qui a été dit et ont simplement répété qu’à ce moment-là, lui, son père et les chiens devaient monter dans le car. Parce que l’avion était sur le point de décoller, (Contillo) a accédé à la demande », selon le procès.

Le logo d’Alaska Airlines est affiché sur la queue des avions d’Alaska Airlines à l’aéroport international de San Francisco le 25 janvier 2024.

Un vol fatal pour le bouledogue français

Après le décollage de l’avion, Ash a commencé à avoir des complications et a commencé à « respirer très vite et très fort, avec une anxiété notable », selon le procès, qui indique que le chien avait presque 4 ans.

Contillo a tenté de vérifier l’état du chien en ouvrant la cage de transport, mais allègue que les employés d’Alaska Airlines lui ont dit que la cage devait être fermée pendant le vol. Le procès indique que Contillo a vu que le chien avait arrêté de bouger mais n’a pas pu le surveiller jusqu’à son arrivée à San Francisco.

Au moment où Contillo et son père sont descendus de l’avion, « le corps d’Ash était entièrement en état de rigidité cadavérique », indique le procès, ajoutant que les hommes « ont immédiatement commencé à pleurer ».

Contillo allègue de la négligence, de la détresse émotionnelle et une rupture de contrat contre la compagnie aérienne dans le cadre du procès. Aucun dommage spécifique n’a été répertorié dans la plainte, et elle ne précise pas si une autopsie a été réalisée sur Ash.

USA TODAY a contacté l’avocat de Contillo pour lui demander si une autopsie avait été pratiquée.

Fernando Cervantes Jr. est un journaliste d’actualités tendance pour USA TODAY. Contactez-le à [email protected] et suivez-le sur X @fern_cerv_.

Cet article a été initialement publié sur USA TODAY : Un homme de San Francisco poursuit Alaska Airlines pour la mort d’un bouledogue français