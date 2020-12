La police de San Francisco a apparemment tenté de faire valoir un point la semaine dernière en publiant l’arrestation d’un homme qui avait été arrêté pour vol de véhicule 13 fois en 18 mois – et a été relâché à plusieurs reprises de prison pour répéter ses crimes.

Le point a dû être perdu sur Chesa Boudin, le procureur de district qui a été élu l’année dernière avec l’aide financière d’un associé du milliardaire George Soros. Le suspect a été relâché à nouveau. Et maintenant? Il a compté sa 14e arrestation pour vol de véhicule en 18 mois après que la police du quartier Tenderloin de San Francisco l’ait de nouveau repéré conduisant une moto prétendument volée.

«Le même suspect continue de voler des véhicules», le service de police a tweeté tôt vendredi matin. «Ce soir, il est de retour en garde à vue pour sa 14e arrestation pour vol de véhicule à moteur. La moto avait une plaque d’immatriculation volée et les numéros d’identification de son véhicule avaient été supprimés, a ajouté la police.

Mise à jour: ce même suspect continue de voler des véhicules. Ce soir, il est de retour en garde à vue pour sa 14e arrestation pour vol de MV après que nos agents l’aient repéré conduisant une moto sur McAllister & Leavenworth. La moto avait une plaque d’immatriculation volée et tous les numéros VIN avaient été supprimés. https://t.co/D5ju4PiDii – Tenderloin SFPD (@SFPDTenderloin) 11 décembre 2020

Vraisemblablement, le suspect ne se fait pas prendre à chaque fois qu’il vole, donc on ne sait pas combien de véhicules il aurait pu prendre. Les crimes contre les biens sont monnaie courante à San Francisco, avec plus de 5300 vols de véhicules à moteur signalés au cours des 11 premiers mois de cette année, en hausse de 33% par rapport au rythme de 2019, selon les données de la police. Les cambriolages de voitures sont encore plus courants. En 2017-2019, un véhicule a été cambriolé environ toutes les 20 minutes, en moyenne.

Boudin fait partie d’une vague de procureurs soutenus par Soros à travers les États-Unis qui réduisent l’application du crime. Après avoir été élu, il a presque immédiatement licencié des procureurs vétérans du bureau du procureur. Fils d’extrémistes de gauche radicaux de Weather Underground emprisonnés pour meurtre à l’âge de 14 mois, Boudin s’est prononcé contre l’incarcération de masse et les disparités raciales dans la justice pénale. Son plan pour «Décarcération rapide» a été accélérée par la pandémie de Covid-19. La population carcérale de San Francisco passe de 1 100 à 600 personnes. Il a également interdit les poursuites pour crimes dits de qualité de vie, tels que la prostitution, la miction publique et le blocage des trottoirs.

Le résultat, selon certains observateurs, est une augmentation de l’anarchie. «La ville était autrefois un trésor» a déclaré un commentateur de Twitter. «Maintenant, il est submergé de drogues agressives et dangereuses et de rues sales où il est vraiment effrayant de marcher sur les trottoirs pendant la journée.

Cette ville était autrefois un trésor, maintenant elle est débordée de drogues AGRESSIVES / DANGEREUSES et de rues sales où il est vraiment effrayant de marcher sur les trottoirs EN JOURNÉE. Où les sans-abri ont plus leur mot à dire que les contribuables. Merci Gavin 🙄 Gruesome – K (@ksleepseeker) 11 décembre 2020

La nouvelle de la 14e arrestation du voleur de véhicules en série n’a fait qu’exacerber ces frustrations. « Vous ne pouvez même pas inventer cette merde, » Le combattant MMA Jake Shields a tweeté. Un autre observateur a dit: «C’est comme un sketch sur une émission d’humour, à l’époque où c’était drôle. Bientôt, il ne leur restera plus que des criminels et des élitistes riches dans des communautés fermées se demandant où allait le revenu imposable.

Vous ne pouvez même pas faire cette merde https://t.co/QsPjB5OY9q – Jake Shields (@jakeshieldsajj) 11 décembre 2020

Les utilisateurs de Twitter ont émis l’hypothèse que le voleur de véhicules serait de retour dans la rue d’ici le week-end et atteindrait bientôt l’arrestation n ° 15. Un observateur a suggéré sarcastiquement que le suspect doit être un maître de l’évasion qui ne cesse de sortir de prison.

En attendant le 15e poste d’arrestation. Littéralement une porte tournante. – Bennie Rourke (@RourkeBennie) 11 décembre 2020

N’importe où placer des paris il y a un 15 demain? – MFoxhunter🗯 (@mfoxhunter) 11 décembre 2020

«Je ne peux pas attendre le film» il a dit. «Je veux dire, la seule alternative est que certains crétins continuent de le laisser délibérément sortir de prison. Mais ce serait stupide.

Comment ce type continue-t-il de s’échapper de prison et de voler des véhicules! Ce type doit être le plus grand artiste d’évasion de prison de tous les temps! J’ai hâte de voir le film! Je veux dire que la seule alternative est que certains crétins continuent de le laisser délibérément sortir de prison lol Mais ce serait stupide – 1776 Redux si nécessaire 🇺🇸 (@BabyRazObama) 11 décembre 2020

