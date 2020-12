Un voleur de véhicule présumé à San Francisco a maintenant été arrêté plus d’une douzaine de fois en seulement 18 mois, alors que le procureur local, qui aurait été élu grâce au financement de l’associé du milliardaire George Soros, s’emploie à réduire l’incarcération.

Le suspect a été arrêté lundi dans le quartier Tenderloin de la ville après avoir été aperçu en train de conduire une moto qui aurait été volée, a annoncé mercredi la police de San Francisco sur Twitter. La police a attiré l’attention sur l’affaire car le suspect non identifié a été remis à plusieurs reprises dans la rue malgré une série prolifique de vols présumés.

Hier, nous avons réservé un voleur de véhicule / moto prolifique après que les flics de TL l’aient repéré sur cette moto près de Hyde / GG. Le MC a été signalé volé plus tôt dans la @SFPDCentral District. Il s’agit de la 13e arrestation des suspects dans notre ville pour vol de MV en seulement 18 mois. Boîtier SFPD 200723785. pic.twitter.com/rWMIGg6C8c – Tenderloin SFPD (@SFPDTenderloin) 2 décembre 2020

Compte tenu de la criminalité endémique à San Francisco et du fait que certains cas ne sont pas signalés ni enquêtés, il est impossible de dire combien de véhicules un suspect a pu voler en se faisant prendre 13 fois en seulement 18 mois. Selon les données de la police, plus de 5300 vols de véhicules à moteur ont été signalés à San Francisco au cours des 11 premiers mois de cette année, en hausse de 33% par rapport au rythme de 2019. Les cambriolages de voiture sont si courants qu’au cours des trois dernières années, un cambriolage a été effectué environ toutes les 20 minutes, en moyenne.

La procureure de district Chesa Boudin, qui aurait été élue en 2019 avec le soutien d’une proche associée de George Soros, Chloe Cockburn, a répondu en licenciant des procureurs chevronnés et en dénonçant l’incarcération de masse et les disparités raciales. Les propres parents de Boudin, qui étaient membres du groupe de gauche radical Weather Underground, ont été emprisonnés pour meurtre à l’âge de 14 mois. Le sien «Décarcération rapide» la poussée s’est accélérée avec la pandémie de Covid-19. La population carcérale de San Francisco passe de 1 100 à 600 personnes.

"Les procureurs ont une occasion unique de trouver des solutions. Nous avons la responsabilité de partager notre propre expérience alors que nous travaillons à transformer le système. » Voir @SFDAOfficerapport de leur réponse basée sur les données au COVID et la nécessité d’une décarcération rapide. https://t.co/q47ZlWtFEJ – Chesa Boudin 博徹思 (@chesaboudin) 1 décembre 2020

Boudin a interdit les poursuites pour crimes dits de qualité de vie, tels que la prostitution, la miction publique et le blocage des trottoirs. Il s’implique dans la politique, comme faire campagne pour mettre fin à la peine de mort fédérale et tweeter des mensonges sur le président Donald Trump. Par exemple, Boudin a plaisanté mercredi que Trump passait ses derniers jours au bureau à précipiter les exécutions et « Faisant l’objet d’une enquête pour un système de corruption par pardon. » Le ministère de la Justice enquête sur un stratagème de corruption, mais a déclaré qu’aucun fonctionnaire du gouvernement n’est ou n’était la cible de l’enquête.

Lorsque Kyle Rittenhouse, l’adolescent accusé de meurtre pour avoir tiré sur deux personnes dans une émeute de Kenosha, dans le Wisconsin, en août, a été libéré le mois dernier sous caution de 2 millions de dollars, Boudin s’est prononcé contre la décarcération. Il a dit à tort qu’il y avait des preuves solides que Rittenhouse était motivé par des préjugés raciaux et a déploré que «La richesse le rend libre.»

Quelqu’un veut-il comprendre les échecs de la caution financière? Ne cherchez pas plus loin: des preuves solides d’un tireur blanc motivé par des préjugés raciaux commettant un double meurtre avec un fusil d’assaut. Mais la richesse le libère. https://t.co/035xR53idQ – Chesa Boudin 博徹思 (@chesaboudin) 20 novembre 2020

Pendant ce temps, les San Franciscains restent frustrés par le crime commis dans leur ville. En réponse au tweet de la police sur le voleur de véhicule présumé, le combattant du MMA Jake Shields a qualifié San Francisco de « Ville ratée. » L’éditeur de Twitchy.com, Greg Pollowitz, désespérait de la même manière: «Cette ville est tellement brisée. Combien d’arrestations obtient-il avant d’aller en prison? »

San Francisco est une ville ratée! https://t.co/7JLuWGeV0G – Jake Shields (@jakeshieldsajj) 3 décembre 2020

cette ville est tellement brisée. combien d’arrestations obtient-il avant d’aller en prison? https://t.co/0AzhgJ2coT – Greg Pollowitz (@GPollowitz) 3 décembre 2020

D’autres utilisateurs de Twitter ont également réagi à l’histoire, l’un d’eux disant qu’il ne préconisait généralement pas l’incarcération, «Mais il y a une place pour quelqu’un qui a été surpris en train de voler des véhicules 13 fois en 18 mois. C’est la prison. Un autre commentateur a vu peu d’espoir que cela se produise à San Francisco. «Obtient-il un prix pour une 20e arrestation?» Il a demandé. «Un gâteau et une parade?»

Je ne suis pas du genre à préconiser généralement des peines, mais il y a une place pour quelqu’un qui a été surpris en train de voler 13 véhicules au cours des 18 derniers mois. C’est la prison. Ce que je ne sais pas, c’est qui est responsable de les y mettre … https://t.co/qfsbsf4Yzl – Raymond Durk (@RaymondDurk) 3 décembre 2020

Obtient-il un prix pour une 20e arrestation?

Un gâteau et une parade? https://t.co/167vy8XeZO – Bill McCandless (@bmccandless) 3 décembre 2020

Ce n’est qu’à San Francisco qu’une personne peut être arrêtée 13 fois dans 18 mois et être toujours dans la rue. Il semble que la police soit la seule à faire son travail. @chesaboudin, ses AD et les juges semblent aveugles. – Fille d’or (@goldengirlsf) 3 décembre 2020

Merci, j’ai appelé le 911 pour signaler le crétin. Il tournait et faisait tourner les roues. Il a failli heurter une voiture. J’ai été raccroché lors de mon transfert. Tout à coup, vous les flics sont venus et l’ont attrapé. Je n’étais pas le seul callet. Notre région a trop de voyous qui vendent de la drogue, qui traînent. – Tim Giangiobbe (@tgiangio) 3 décembre 2020

