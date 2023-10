Un homme de Rutland plaide coupable de fraude électronique contre l’agence du centre de récupération

WORCESTER – Un homme de Rutland âgé de 42 ans a plaidé coupable jeudi devant un tribunal fédéral de Worcester pour avoir conspiré en vue d’accéder à un ordinateur protégé de son ancien employeur, un fournisseur de traitement de toxicomanie et de santé mentale à but non lucratif qui gère des centres de rétablissement dans tout le Massachusetts.

Nathan Howe a plaidé coupable à un chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique, à trois chefs d’accusation de fraude électronique, à un chef d’accusation de complot en vue d’accéder à un ordinateur protégé pour obtenir des informations et causer des dommages et à un chef d’accusation de dommages intentionnels à un ordinateur protégé et d’altération d’un traitement médical. .

La juge Margaret R. Guzman du tribunal de district des États-Unis a fixé la condamnation de Howe au 17 janvier.

Le procureur adjoint des États-Unis, Brendan O’Shea, du bureau de Worcester, poursuit l’affaire.

Howe a été inculpé par un grand jury fédéral en avril. Le co-conspirateur Patrick Edmonds-Morin a depuis plaidé coupable et devrait être condamné le 13 décembre.

Howe et Edmonds-Morin ont été employés par l’organisation à but non lucratif jusqu’en avril 2021 et octobre 2020, respectivement, selon le ministère américain de la Justice.

Entre septembre et décembre 2021, Howe a conspiré avec Edmonds-Morin pour accéder aux dossiers des employés de l’organisation à but non lucratif, écouter et visualiser les conversations entre les employés, ainsi que créer et déployer un programme informatique conçu pour empêcher l’utilisation du réseau par l’organisation à but non lucratif, a déclaré le département américain de la Défense. dit la justice.

En novembre 2021, Howe a accédé au réseau informatique et a transmis une commande qui a arrêté le réseau du campus de l’organisation à but non lucratif de Westborough, où des personnes recevaient un traitement hospitalier. En fermant le réseau, Howe a rendu inaccessible le système de dossiers médicaux électroniques de l’organisation à but non lucratif sur ses sites du Massachusetts, altérant ou potentiellement altérant l’examen médical, le diagnostic, le traitement et les soins des patients, selon le ministère américain de la Justice.

De plus, entre juillet 2018 et novembre 2020, Howe et Edmonds-Morin ont conspiré pour commettre une fraude électronique en obtenant auprès d’un fournisseur de téléphonie mobile des téléphones portables destinés au personnel de l’organisation à but non lucratif et, à la place, en vendant les téléphones portables à des tiers à des fins personnelles, généralement dans le des montants de plusieurs centaines de dollars par téléphone, a indiqué le ministère américain de la Justice.

Cet article a été initialement publié sur Telegram & Gazette : Un homme de Rutland plaide coupable de fraude électronique contre l’agence du centre de récupération