Un homme de Rural Streator écope de 4 ans pour une fusillade non mortelle en 2021, tirant des coups de feu sur l’ancien patron – Shaw Local

Un homme de Kernan a été condamné jeudi à quatre ans de prison pour avoir tiré sur son ancien patron et un compagnon, mais aucun n’a été frappé ni blessé.

Lorsqu’on lui a offert la possibilité de parler, Steven Shelly, 28 ans, a reconnu qu’il avait des problèmes personnels, y compris un problème d’alcool, qui devaient être surmontés, mais s’est engagé à se conformer pleinement à toutes les conditions en cas de pause.

“Bien que j’aie agi par peur, il y a beaucoup de choses que j’aurais faites différemment”, a déclaré Shelly au tribunal de circuit du comté de La Salle, lisant une déclaration préparée. “Cela étant dit, j’assume la responsabilité de ce que j’ai fait cette nuit-là.”

Bien que le juge en chef H. Chris Ryan Jr. ait eu la possibilité d’accorder une probation pour le chef d’accusation le plus grave de Shelly, la décharge aggravée d’une arme à feu – “J’y ai pensé”, a déclaré Ryan, “croyez-moi” – Ryan n’a pas pu surmonter le problème de Shelly. allégation de légitime défense ou le fait que l’arme n’a jamais été retrouvée. Le juge a également rejeté une demande de camp d’entraînement.

La peine de quatre ans de Shelly est soumise à la loi de l’État sur la vérité dans la détermination de la peine, qui oblige certains criminels à purger au moins 85% de leur peine de prison. Il a également un crédit de 11 mois et demi pour le temps passé en attente de procès.

Lors de son procès devant jury en juillet, Shelly a reconnu avoir tiré plusieurs coups de feu devant son domicile le 5 février 2021 – les coups ont en fait été enregistrés sur sa surveillance à domicile – mais a déclaré que l’ex-patron Ezariah Haydon et l’ami de Haydon, Chad Sibert, l’ont surpris quand ils conduit jusqu’à sa maison rurale de Streator.

« Je ne savais pas pourquoi ils étaient là », a témoigné Shelly. “Je ne voulais pas qu’ils soient là-bas.”

Il a ajouté plus tard: “Je leur ai dit qu’ils devaient partir et je suis parti.”

Shelly était armée, cependant, et une lutte s’ensuivit pour lui retirer le fusil de chasse des mains. Lorsque les visiteurs ont arraché le fusil de chasse, Shelly a sorti une arme de poing et a tiré quatre coups. Il n’y a pas eu de blessés.

Mais il y avait des trous dans l’histoire de Shelly et un jury a rejeté ses allégations de légitime défense.

Haydon a témoigné qu’il était là uniquement pour apporter à Shelly son salaire de la dernière semaine et Shelly avait accepté de le recevoir lors d’un appel plus tôt dans la journée. Shelly a également témoigné qu’il était armé parce qu’il était sur le point de s’entraîner au tir; mais c’était à 21 heures par une nuit d’hiver glaciale. La zone d’entraînement se trouvait dans le jardin de Shelly, mais il est sorti par la porte d’entrée. Shelly, selon des témoignages, est sortie de chez lui en colère.

Lors de la détermination de la peine jeudi, l’avocat de la défense Anthony Burch a fait valoir que le jury s’était trompé et a demandé à Ryan d’envisager de limiter la peine de prison de Shelly pour régler ses problèmes personnels. Burch a souligné que personne n’avait été blessé et que Shelly, qui n’avait aucun antécédent criminel notable, était un employé fiable et un père de famille qui avait acheté une maison à 28 ans.

Mais le procureur adjoint de l’État du comté de La Salle, Matt Kidder, a demandé sept ans, citant non seulement le risque de décès ou de blessures graves, mais aussi la conduite enragée de Shelly dans une dispute domestique, enregistrée par sa petite amie d’alors des semaines avant que les coups de feu ne soient tirés.

“Ce comportement est la règle, pas l’exception”, a déclaré Kidder. “Je crois que l’accusé est un danger pour la société.”

Kidder a en outre noté que Shelly avait subi une évaluation des risques après l’incident des armes à feu de 2021 et que les résultats l’avaient montré à «risque extrêmement élevé» de récidive.

Bien que Ryan ait examiné et rejeté la demande de probation de Burch sur le chef d’accusation de libération, Shelly allait malgré tout en prison. Un chef d’accusation moindre de possession illégale d’une arme à feu avec un FOID révoqué (gamme de peines : 2 à 5 ans) comportait une peine minimale obligatoire même si Ryan avait opté pour la probation pour que Shelly ait appuyé sur la gâchette.

Le procureur de l’État du comté de La Salle, Joe Navarro, s’est dit raisonnablement satisfait du résultat de jeudi.

“De toute évidence, nous avons estimé que sept ans étaient appropriés, mais nous nous en remettons à l’opinion du juge sur les facteurs d’aggravation et d’atténuation”, a déclaré Navarro. “La peine est soumise à un minimum de 85% et nous allons vivre avec ça.”