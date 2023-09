Un homme de Roxbury a d’abord « induit les enquêteurs en erreur » sur la mort par balle de son frère de 12 ans

Un homme de Roxbury fait désormais face à des accusations pour la mort par balle de son frère de 12 ans. Il a d’abord induit la police en erreur en leur disant que le préadolescent avait été abattu à l’extérieur de son domicile et avait caché l’arme, ont soutenu les procureurs devant un juge jeudi.

Walter Hendrick, 22 ans, a plaidé non coupable après son arrestation pour de nouvelles accusations d’homicide involontaire, de possession illégale d’une arme à feu et de munitions, de possession d’un dispositif d’alimentation de grande capacité et d’intimidation de témoin en relation avec la mort de son frère, Savion Ellis.

Hendrick avait déjà été arrêté et libéré sous caution pour stockage inapproprié d’une arme à feu, possession illégale d’une arme à feu et possession illégale de munitions après que le jeune de 12 ans ait été retrouvé mortellement abattu dans un appartement de Mattapan en juillet.

La police de Boston identifie un garçon de 12 ans qui a été abattu à Mattapan

Hendrick et Ellis partagent la même mère et, le 13 juillet, partageaient la même résidence, avec deux autres frères et sœurs. La police de Boston a répondu à un appel 9-1-1 de Fessenden Street cet après-midi-là de la mère d’Ellis, indiquant que le garçon avait été abattu.

« Lorsque les agents de la police de Boston sont arrivés sur les lieux, ils ont observé Savion sur le sol de la cuisine avec une blessure par balle à la poitrine », a déclaré la procureure adjointe Julie Higgins. « Il a été transporté d’urgence au Boston Medical Center où son décès a été constaté. »

DA Higgins a déclaré qu’une autopsie a révélé qu’Ellis était mort d’une seule blessure par balle à la poitrine, qui a traversé le cœur du garçon. Une telle blessure, a-t-elle dit, est caractéristique d’une arme qui se décharge alors qu’elle est en contact direct avec un corps.

Les procureurs soutiennent que bien qu’Hendrick ait déclaré qu’Ellis avait été abattu dans un magasin voisin et avait nié avoir entendu des coups de feu, une arme à feu avec des douilles correspondant à la balistique trouvée dans l’appartement de la famille a été trouvée dans les chevrons inachevés du sous-sol. Les enquêteurs ont également trouvé un sac banane à côté de l’arme rempli de cartes portant le nom de Hendrick et un gant en plastique bleu, selon les transformateurs.

Après que la police ait localisé l’arme, Hendrick a déclaré aux enquêteurs que l’arme était la sienne et qu’il était en possession de l’arme au moment où Ellis a été abattu.

Les procureurs affirment que les preuves indiquent que l’arme a été pressée contre la poitrine d’Ellis lorsqu’elle a tiré, lui transperçant le cœur. De plus, des preuves indiquent que l’empreinte digitale d’Ellis a été trouvée sur la gâchette de l’arme.

Hendrick s’est rendu à la police mercredi après que les autorités ont déposé de nouvelles accusations.

L’équipe de défense de Hendrick a demandé une caution de 2 500 $, invoquant son casier judiciaire par ailleurs vierge et son statut de nouveau père.

L’homme de Roxbury a été condamné à une caution de 250 000 $ en espèces. S’il est libéré sous caution, Hendrick devra porter un traceur GPS.

L’accusation d’homicide involontaire est passible d’une peine de prison maximale de 20 ans.

Hendrick doit revenir au tribunal le 24 octobre pour une audience préalable au procès.

