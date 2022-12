Un homme de Round Lake Heights coupable d’avoir livré de la cocaïne dans le comté de McHenry – Shaw Local

Un juge du comté de McHenry a déclaré vendredi un homme de Round Lake Heights coupable d’avoir livré et possédé moins de 15 grammes de cocaïne.

Le juge du comté de McHenry, Michael Coppedge, a déclaré Martell L. Baker, 38 ans, non coupable de trois autres chefs d’accusation, y compris des chefs d’accusation supplémentaires de livraison de 1 à 15 grammes de cocaïne et de possession de moins de 15 grammes de cocaïne, ainsi que de possession d’accessoires liés à la drogue après un procès en banc le mois dernier, selon les archives judiciaires.

Une audience de détermination de la peine a été fixée au 6 janvier.

La livraison de cocaïne est un crime de classe 1, qui peut entraîner des peines de quatre à 15 ans de prison. La possession est un crime de classe 4, qui peut entraîner une peine d’un à trois ans de prison. Les deux sont également à l’essai.

Baker est éligible à une peine prolongée pour les deux chefs d’accusation en raison d’une condamnation en 2006 dans le comté de Lake pour livraison ou fabrication d’une substance contrôlée, selon l’acte d’accusation.

La police a arrêté Baker et une femme de Spring Grove, Symayah A. Cedzidlo, après avoir prétendument effectué une transaction de cocaïne, selon des requêtes déposées par les procureurs en juillet 2020. Ils avaient plus de 700 $ en espèces, de la cocaïne, une balance et des matériaux d’emballage sur eux à le temps, selon les motions.

Cedzidlo, 22 ans, a été inculpé des mêmes accusations que Baker, selon les archives judiciaires.

Elle a plaidé en aveugle – ce qui signifie que la peine n’a pas été convenue à l’avance – en février pour un chef d’accusation de livraison de 1 à 15 grammes de cocaïne.

Coppedge, citant l’absence d’antécédents criminels de Cedzidlo, l’a condamnée en mars à trois ans de probation pour crime, selon l’ordonnance du tribunal.

Dans le cadre de la probation, elle devait effectuer 250 heures de service public, obtenir une évaluation de la toxicomanie et se conformer à toutes ses recommandations, s’inscrire à un cours GED et passer l’examen, subir six mois de confinement à domicile et se soumettre à la toxicomanie. essai, selon la commande.

Elle a également été condamnée à 180 jours de prison, dont 150 qu’elle n’aura pas à purger si elle se conforme au reste des conditions de probation, selon l’ordonnance. On lui a rendu hommage pour les 15 jours qu’elle a déjà passés en prison.